Pantaloni cropped, come indossarli per slanciare la figura

Tagliati al polpaccio come sono, i pantaloni cropped, sia nella versione culottes che in quella palazzo, non aiutano la silhouette: se non si indovinano gli abbinamenti, con le giuste scarpe e il top corretto, tendono a non slanciare la figura; anzi, otticamente la abbassano e la allargano in maniera anche abbastanza drastica.

Eppure nelle ultime stagioni continuano a incontrare il favore degli stilisti, dei top brand e del fast fashion: i pantaloni cropped spopolano tanto che imparare a creare outfit gradevoli è diventato un vero diktat per le fashion victims che non riescono a non seguire le tendenze.

Ecco 7 consigli della redazione per indossarli slanciando la figura.