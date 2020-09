Stivaletti: gli abbinamenti giusti

Texani, biker, tronchetti, stringati, anfibi e Chelsea boot: sono gli stivaletti, tra le scarpe autunnali di tendenza da avere a tutti costi nel guardaroba, e la nostra redazione vi racconta gli abbinamenti giusti per indossarli con stile! Del resto, non è un compito così difficile: grazie alla loro versatilità, gli stivaletti stanno bene con look casual, urban chic o eleganti. In generale, naturalmente, ma anche in base al modello.

Ci sono, infatti, tipologie più “sportive”, come texani, stivaletti da motociclista e combat boot, perfetti per accostamenti “young” e per contrasti grazie a abiti sofisticati. E tipologie più formali, con tacco o stringe, tra cui gli equilibrati e comodissimi Chelsea boot, i tronchetti o gli originali socks boot.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le occasioni. Per il back to office, per un aperitivo con le amiche, per un appuntamento romantico e per la serata in discoteca. Il consiglio è quello di averne (almeno) due paia nella scarpiera per coprire un ampio range di look. Qualche esempio? Tronchetti argentati e anfibi neri; texani e socks boot; stringati marroni dal sapore vintage e biker.

Look e abbinamenti con gli stivaletti

Ora che sapete quanti tipi di stivaletti potete desiderare per riempire il vostro guardaroba, ecco qualche idea da copiare per scegliere come abbinarli.