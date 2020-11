I consigli per vestirsi di nero (senza commettere errori)

Il total black è un look dal grande fascino che rivela una forte personalità, ma non sempre è facile indossarlo senza commettere errori: i consigli per vestirsi di nero della nostra redazione vi aiuteranno a dare vita a outfit chic.

Del resto, lungi dall’essere relegato alle sottoculture giovanili come emo e dark, lungi dall’essere il colore del lutto (ma solo in Occidente), il nero è ormai sinonimo di stile, come hanno capito designer come Yves Saint Laurent, che lo molto amato e declinato, o i concettuali orientali come Rei Kawakubo per Comme des Garçons e Yohji Yamamoto.

Il colore è, ovviamente, una cosa personale e istintiva. Il nero può rivelare un mood classico, grintoso o avant-garde, in base ai pezzi scelti e agli abbinamenti. Tra le insidie dell’indossare il nero dalla testa ai piedi, la numero uno è che il look può apparire noioso. Certo, chi lo sceglie per gli outfit di tutti i giorni lo abbraccia un po’ come un’uniforme personale. C’è, poi, chi lo utilizza ogni tanto, soprattutto per la facilità con cui si abbina a altri colori, come quelli degli accessori più particolari.

7 consigli per vestirsi di nero

Volete cercare ispirazione se di solito non vestite di nero? Volete trovare qualche idee nuova per i vostri amati total black? Leggete qui.