Fedez, tutto pronto per il trasloco nella nuova casa: il video

Fedez sta traslocando: a dirlo è stato il rapper stesso, il quale, in alcune storie Instagram, ha mostrato l’ascensore della sua attuale abitazione pieno di scatoloni. Insieme a lui, papà Franco Lucia. “Volevi goderti la pensione eh pa’? Quanti traslochi hai fatto nell’ultimo mese?” scherza quindi il rapper. “Quattro o cinque”, la risposta di lui.

Sarebbero iniziati quindi i preparativi per il trasferimento nella nuova casa di Piazza Castello, a Milano, come svelato dal rapper stesso in esclusiva a Oggi. “Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria”, aveva detto al giornale.

Del resto, proprio pochi giorni fa, Fedez aveva fatto capire di stare per trasferirsi postando alcune storie Instagram ironiche: “Caro Airbnb mi mancherai. Soprattutto questo lampadario di design che sembra contenere al suo interno dei peli e la cabina armadio di design”, aveva scritto a corredo della foto di uno sgabello con dei vestiti impilati. E ancora: “Sto cercando il letto dei bimbi per la casa nuova”.

Una parentesi in Aribnb quindi, in attesa di trasferirsi in una nuova casa. “Questa è la mia vita riassunta in un frame. Sono tutte le cose che ordino da mangiare e poi le stipo lì, faccio la differenziata voglio sottolineare”, aveva scherzato il rapper sui social, inquadrando le buste dei pranzi e delle cene ordinate col delivery.

Nel frattempo, continua il contenzioso con Luis Sal per la proprietà del podcast Muschio Selvaggio. Dopo aver annunciato il passaggio di testimone definitivo all’ex collega, il rapper si è corretto: “Mi devo smentire, è arrivata una lettera dall’avvocato di Luis… Mi dovete scusare, ho troppi processi e confondo le linee difensive, la nostra linea di difesa non è che lasciamo tutto a Luis, aspettiamo per capire come si pronuncia la magistratura, e io voglio bene alla magistratura”, aveva spiegato in alcune storie Instagram.