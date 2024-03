Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez, si ferma: "Non ha senso andare avanti così"

Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez, si ferma dopo la decisione del tribunale di attribuirne la proprietà all’ex collaboratore Luis Sal. Ad annunciarlo è lo stesso rapper, che all’ANSA ha comunicato in anteprima: “Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti”.

Il co-conduttore Davide Marra, in arte Mr Marra, ha quindi aggiunto: “Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta”.

“Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast”, continuano i due. “O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte”.

Il podcast, nato nel 2020, è infatti al centro di una controversia legale tra Fedez e Luis Sal, fondatore ed ex collaboratore, che aveva partecipato al programma fino agli inizi del 2023 per poi abbandonarlo in seguito ad alcune divergenze con il rapper. A subentrargli, pochi mesi dopo, era stato proprio Mr Marra, fondatore del Cerbero Podcast.

In seguito all’abbandono da parte di Luis Sal, Fedez e quest’ultimo erano entrati in una disputa legale per decretare la proprietà del marchio: è di poche settimane fa la decisione del tribunale di Milano di accettare, come disposto dalla giudice Amina Simonetti, il ricorso per il sequestro delle quote di Doom s.r.l. (società gestita dalla madre di Fedez Annamaria Berrinzaghi). “Il provvedimento ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast”, aveva comunicato in una nota lo stesso Luis Sal.

Una sentenza che aveva fatto parecchio discutere, e che Fedez aveva commentato nelle sue storie Instagram con le seguenti parole: “Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschio Selvaggio s.r.l. Non sono stato esonerato da nulla, continueremo ad andare in onda”. Ora, però, pare che il rapper abbia cambiato idea: dopo il rilascio, nelle prossime settimane, dei tre episodi già registrati, il podcast si fermerà.