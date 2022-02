L’inverno è ancora qui e non è il momento di abbandonare i nostri caldi maglioncini, anzi, è proprio ora che questo capo dà il meglio di sé. Lo sa bene Chiara Ferragni che in fatto di moda e stile detta continuamente nuove tendenze, e il pullover Prada ne è la prova.

Vi raccomandiamo... I jeans di Chiara Ferragni sono i denim perfetti per tutto il 2022

L’imprenditrice digitale è una vera fan dei maglioncini, nella sua vetrina social personale ne ha sfoggiati a decine in questo lungo inverno 2021-2022. Uno degli ultimi è proprio un modello di Prada, che Chiara Ferragni ha indossato per una gita in Franciacorta.

Per questo weekend fuori porta, l’influencer ha scelto un outfit casual ma molto glamour, in linea con le tendenze di stagione. Abbinato al pullover, un paio di leggins neri e degli stivaletti scamosciati taupe. Come capospalla, invece, ha prediletto un teddy coat nero, avvolgente e caldo. Un total look perfetto per chi ama la comodità come lei ma senza rinunciare allo stile.

Ovviamente il focus ruota tutto attorno al maglioncino: un modello a girocollo dal taglio maschile, in una nuance nude che abbiamo imparato ad amare in questa stagione. Realizzato in lana e cashmere, questo capo cool e confortevole, ha il marchio della maison sulla parte frontale, proprio come dettano le tendenze della stampa lettering che ormai tutte le grandi griffe hanno nelle loro collezioni.

Un look da imitare, perfetto in più occasione e da mixare in decine di modi differenti: abbinato al jeans o a un pantapalazzo, sotto ad un blazer di pelle o a un capospalla in denim. Il maglioncino è uno di quegli indumenti che porteremo con noi ancora a lungo, sino alle porte della primavera, per continuare a scaldarci con eleganza.