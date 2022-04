Fedez è stato dimesso. Il rapper milanese ha lasciato l’ospedale San Raffaele nella tarda mattinata del 31 marzo, alle 12.19, dopo quasi 10 giorni di degenza. Era stato ricoverato per essere operato a un raro tumore endocrino al pancreas.

“Sto bene”, sono state le prime parole dette alla stampa mentre usciva dalla clinica con accanto la moglie Chiara Ferragni. Il cantante, come riporta l’Ansa, è stato di poche parole e ha semplicemente aggiunto: “Bello uscire dall’ospedale”, prima di salire sull’auto per tornare a casa.

Poche ore dopo le dimissioni, Fedez ha pubblicato su Instagram i ringraziamenti a tutto lo staff che si è preso cura di lui e a tutti le persone che gli hanno dimostrato un affetto immenso:

“Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva della vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”.

Da quanto ha dato la notizia di aver scoperto dei problemi di salute, fan , amici e familiari si sono stretti a lui. Poi l’annuncio dell’operazione, avvenuta il 22 marzo: “Mi sono dovuto sottoporre a un intervento chirurgico durato sei ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”.

Le notizie sulla convalescenza di Fedez si sono susseguite nel tempo e i post pubblicati dal cantante e dall’imprenditrice digitale hanno informato i follower, che hanno atteso con il fiato sospeso di avere news sulle condizioni del rapper.

Su Instagram Chiara Ferragni e lo stesso Fedez hanno postato i momenti vissuti nel reparto solventi insieme e le dolci dediche di Vittoria e Leone al loro papà: l’influencer ha passato sempre la notte accanto al marito, per poi correre dai figli e agli impegni di lavoro.

Il giorno prima delle dimissioni la coppia ha pubblicato uno scatto mentre era abbracciata sul letto: “Grazie per essere sempre la mia roccia”, scrive lui nelle storie, “Per sempre sarà”, digita lei nella didascalia. “Tornare a casa sarà come tornare a vivere”, aveva commentato in una foto Fedez, oggi è stato dimesso e potrà farlo.