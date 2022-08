Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza a Ibiza insieme ai loro bambini Leone e Vittoria e ovviamente non mancano di condividere sui social alcuni dei loro momenti più divertenti. Entrambi sono davvero seguitissimi dagli utenti, che hanno la possibilità di sentirsi quasi parte della loro famiglia grazie a scatti e video pubblicati con cadenza quotidiana.

Uno degli ultimi post è stato condiviso da entrambi i profili e ha per protagonista i due coniugi: qui li vediamo mentre si tengono per mano in mare con un look piuttosto simile. Entrambi infatti, indossano un costume nero, ma l’influencer è senza reggiseno. Il commento del rapper a corredo della foto si riferisce proprio a questo: “Tettine“, ha scritto semplicemente.

Il seno di Chiara non risulta essere però completamente visibile. Questo è stato coperto con due stelline, “trucco” adottato proprio per evitare la censura che Instagram solitamente adotta per le immagini di nudo, come è il caso ad esempio di seno e capezzoli.

La foto, è bene precisarlo, non appare volgare, ma vuole essere solo la dimostrazione di come la coppia stia vivendo il periodo sull’isola spagnola in piena libertà, senza porsi grandi limitazioni. Se però non ci fosse stato l’escamotage utilizzato dall’interprete de La dolce vita, il loro profilo avrebbe potuto essere bloccato.

Già in passato Ferragni aveva dimostrato di non avere grandi problemi nel mostrarsi al naturale, ma anzi di sentirsi in pace con se stessa e con il proprio corpo, invitando le sue coetanee a fare lo stesso. Il messaggio sembra essere stato pienamente compreso dagli utenti, che hanno commentato con tantissimi like e complimenti. Del resto, anche nella prima parte dell’estate 2022 la blogger non aveva avuto alcuna remora nel mostrarsi senza il pezzo sopra del costume quando era stata in Grecia da sola.

Chiara e Fedez sono sempre più complici, come dimostrano i baci appassionati che si sono spesso scambiati sin da quando sono approdati in Spagna.