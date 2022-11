Mercoledì 16 novembre 2022 Chiara Nasti è diventata mamma di Thiago, frutto dell’amore con Mattia Zaccagni a cui è legata da più di un anno. Nel corso di tutta la gravidanza lei non ha mancato di aggiornare i follower sull’andamento della situazione, anche se questo l’ha portata a subire qualche critica di troppo, soprattutto quando lei ha mostrato le immagini del gender reveal, organizzato allo Stadio Olinpico di Roma.

Ora che tutto è andato per il meglio l’influencer ha potuto tornare a casa con il suo bambino tra le braccia, dove ha ricevuto un’accoglienza speciale, che l’ha fatta commuovere. Ad attenderla c’era anche il suo cagnolino, che è apparso entusiasta non appena l’ha vista varcare la porta di ingresso.

Il centrocampista della Lazio, infatti, si è avvalso della collaborazione dei suoi genitori e ha allestito la loro abitazione per l’occasione. Non sono così mancate decorazioni floreali, pasticcini, confetti, una maglia da calcio con il numero dieci e il nome Thiago realizzata con delle rose bianche.

Il tutto, e non poteva essere diversamente, è stato ripreso e condiviso su Instagram, in modo tale che chi segue la coppia potesse vivere con l’oro l’emozione di un momento speciale, che non possono che provare tutte le neomamme.

Non è mancato un post di ringraziamento sul suo profilo Instagram: “Non ci credo ancora che sia tutto così vero 🥹 grazie a te amore mio per aver costruito una famiglia meravigliosa insieme @mattiazaccagni, grazie alla mia mamy che ha assistito al tutto dandomi una forza incredibile 😍🥰 e grazie a te @erikamorgera per avermi organizzato questa sorpresa bellissima a casa 🥰 tvb!

Sto vivendo un sogno” – ha scritto Chiara Nasti sul suo profilo, che ora certamente non mancherà di mostrare con immagini e video il suo piccolino e i primi giorni della loro nuova vita insieme.