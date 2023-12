"Un uomo sano non guarda le mie borse". Chiara Nasti risponde ancora agli hater

Chiara Nasti è certamente uno dei personaggi più attivi sui social, anche se i commenti che si trova a ricevere siano tutt’altro che positivi. Nonostante questo, lei raramente sta in silenzio, anzi ribatte con decisione quando qualcuno fa un’annotazione al suo modo di fare.

Questo è accaduto anche in seguito alla sua pubblicazione di una foto con il marito, Mattia Zaccagni, in occasione del Natale 2023. Tanti non hanno notato l’affiatamento tra la coppia, che per lei avrebbe dovuto essere l’aspetto saliente, bensì la borsa, di un marchio di lusso, che l’influencer aveva con sé. Una mossa che, a detta di molti, era volta a ostentare, come lei ha fatto anche altre volte.

“Cafonata”, “Imbarazzante”, “La foto è con la borsa o con il marito?”, “Per me va bene tutto ma ostentare di continuo, ma che cosa vi manca?”, sono stati solo alcuni dei commenti degli utenti, che hanno dimostrato di non gradire del tutto il suo atteggiamento.

La 26enne ha sottolineato di essere stanca di chi pensa che lei voglia mettere in evidenza le sue condizioni economiche agiate, proprio per questo ha definito “invidiose” le donne che la pensano in questo modo. A quel punto se l’è presa anche con gli uomini, che avrebbero delle idee “obsolete“.

Chiara Nasti si è così lasciata andare a una riflessione più dettagliata, senza alcun tratto diplomatico, come lei fa spesso: “La cosa più sconvolgente sono gli uomini, perché siete ossessionati da ste Chanel/Hermes? Io non credo che per un uomo SANO la prima cosa che gli passa in mente sia quella di porre l’attenzione sulle mie borse. Per quanto riguarda le donne non mi sconvolge…sono cose che piacciono a tutte e il desiderarle scatena rabbia in alcune. Ma i ragazzi (uomini non lo siete) mi fanno scompisciare”.

Insomma, ancora una volta lei ha dimostrato di non riuscire a tenere a freno i suoi pensieri, anche se non sempre l’effetto che ottiene è così buono.