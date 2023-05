Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, conto alla rovescia per le nozze: il sì a giugno 2023

È ormai iniziato il conto alla rovescia in vista delle nozze di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, che pronunceranno il fatidico sì a giugno 2023, poco dopo la fine del campionato di Serie A. I preparativi in vista dell’evento proseguono però da mesi, come ha fatto spesso sapere l’influencer ai suoi follower, con cui ama condividere spesso le emozioni che sta provando in questo periodo.

La cerimonia che unirà in matrimonio Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si terrà presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, dove entrambi vivono (lui gioca nella Lazio), la stessa Chiesa in cui si erano sposati Ilary Blasi e Francesco Totti. In tanti non possono che essere curiosi all’idea di vedere la napoletana in abito da sposa (qualche tempo fa aveva mostrato un suo scatto mentre si trovava in atelier alle prese con la scelta), ma anche di capire quale sarà il look che sceglierà per Thiago, il bambino che la coppia ha avuto il 16 novembre 2022, che ha spesso outfit griffatissimi.

In attesa del grande giorno, la 25enne ha sciolto le riserve sui testimoni: “Avrò tre testimoni, ma non potevo fare diversamente – ha detto su Instagram – Ho scelto mia sorella, ovviamente, la mia migliore amica e il mio migliore amico”.

Questa è stata l’occasione per lei anche per svelare altri dettagli sul parto, come aveva già fatto tempo fa, oltre che sulla sua volontà di allargare ulteriormente la famiglia: “Mi si sono rotte le acque. Ho fatto 10 ore di travaglio, perché Thiago non mi aiutava. Dopo ho dovuto fare un cesareo d’emergenza. Non ho sentito dolore, avevo l’epidurale che mi ha facilitata. Prima di Thiago volevo 4/5 figli, ora penso che 3 sia il numero perfetto”.