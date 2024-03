Chiara Nasti ha parlato di uno spiacevole episodio accadutole mentre faceva la spesa in un supermercato Conad. Nelle sue storie Instagram, l’influencer incinta ha raccontato di come, una volta arrivata alla cassa con precedenza, nessuno l’abbia fatta passare avanti.

“Non pretendo di passare, ma ormai nessuno più ha attenzione nel chiedermelo”, ha scritto Chiara Nasti a corredo di una foto con la quale mostrava la fila di persone in fila alle casse del supermercato. “La gentilezza è passata di moda. Manco a pagamento ormai ti fanno passare! Io che ancora faccio passare tutte le persone anziane davanti, ormai nel 2024 tutto uno schifo!”.

Chiara Nasti si trova ormai al sesto mese di gravidanza: per lei e il marito, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, si tratta del secondo figlio dopo il piccolo Thiago.

L’influencer aveva annunciato di essere incinta con un post Instagram, nel quale appariva il marito in campo mentre simulava un pancione con la palla sotto la maglietta: “Ti amo papi. Baby 2 in arrivo, non vediamo l’ora!!”, aveva scritto lei a corredo dello scatto. E pare che la secondogenita dei due sarà una femminuccia: “Vorrei chiamarla Barbie ma non me lo approva nessuno. Comunque se è femmina sono indecisa da Jennifer e Kimberly”, aveva detto l’influencer su Instagram.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, insieme da due anni, hanno avuto il primo figlio nel novembre 2022. I due si sono poi sposati il giugno successivo, con una cerimonia a Roma.