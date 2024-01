Chiara Nasti e la tutina rosa regalata da Mattia Zaccagni: "È convinto sarà una bambina"

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si stanno preparando alla nascita del loro secondo figlio: dopo l’annuncio dal campo da parte dell’attaccante della Lazio, i due stanno condividendo con i follower Instagram alcuni momenti della dolce attesa.

Nelle sue ultime storie, l’influencer aveva annunciato che i due avrebbero scoperto il sesso del nascituro proprio oggi, 16 gennaio 2024: per ingannare l’attesa, Nasti ha postato sul suo profilo la foto di una tutina rosa regalatale dal marito, il quale sarebbe fiducioso che la nuova nata sarà una femminuccia.

“Sei contento di averla presa?”, scrive l’influencer incalzandolo. “Troppo convinto che sia femmina”, spiega, accompagnando le scritte da alcune emoticon che ridono. I follower, però non si aspettano di avere notizie sul sesso del bambino tanto presto, e stanno aspettando il gender reveal ufficiale.

La seconda gravidanza era stata confermata da Chiara Nasti stessa su Instagram con un post che recitava: “Ti amo papi. Baby 2 in arrivo, non vediamo l’ora!!”, a corredo di una foto di Zaccagni che dal campo faceva il gesto del pancione con la palla sotto alla maglietta, mentre teneva il pollice in bocca a mo’ di biberon.

Rumor su una possibile gravidanza circolavano, però, già da un po’: durante le vacanze di Natale, i fan della coppia avevano notato che Chiara Nasti non stesse bevendo alcolici, preferendo drink come succhi di frutta e bevande gassate, oltre ad evitare di immortalare in foto la pancia. I due hanno avuto il primo figlio, il piccolo Thiago, nel novembre 2022.