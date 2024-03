Guai in vista per Emily Ratajkowski: negli ultimi mesi, il suo brand di costumi Inamorata è stato infatti preso di mira dai fan, che si stanno lamentando di non aver ricevuto i loro pacchi.

Ad oggi, marzo 2024, sono in moltissimi i clienti che non hanno ancora ricevuto i costumi del marchio, acquistati lo scorso novembre durante il Black Friday. In quell’occasione, erano stati in tanti ad usufruire dello sconto del 50% su a diversi modelli, sponsorizzato dal brand stesso con un post Instagram.

“Sono passati quattro mesi e il servizio clienti ha assicurato con una mail che il pacco sarebbe stato consegnato al massimo il 5 marzo. Ad oggi non ho ricevuto ancora niente e nessuna informazione sulla spedizione. Un marchio orribile, restituiscimi i miei soldi a questo punto”, scrive un cliente sulla pagina Instagram del marchio, il quale risponde proponendo un rimborso.

“Il tuo team ha promesso di spedire i miei articoli entro il 15 marzo. Ancora niente. Per favore inviateli, sono passati 4 mesi”, digita un altro ancora. “No, seriamente, siamo stati tutti truffati?“, scrive un terzo.

Fondato nel 2017 da Emily Ratajkowski stessa, Inamorata è passato dai soli costumi da bagno a una collezione più completa, che include anche lingerie, cappelli, orecchini e scarpe. “Dai crop top all’irrinunciabile tubino, Emily e la sua migliore amica, la veterana del mondo della moda Kat Mendenhall, hanno ideato pezzi cool e aerodinamici che puoi indossare ovunque“, si legge sul sito del brand. “Rifiutando i vecchi miti sugli standard di bellezza, INAMORATA WOMAN abbraccia l’intero spettro della femminilità e, nel farlo, la fa sembrare bellissima“.