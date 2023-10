La risposta di Belen Rodriguez alle critiche social

Belen Rodriguez, quotidianamente vittima di commenti negativi da parte degli utenti del web, ha messo a tacere tutte le critiche in un commento diventato ormai virale. La showgirl argentina ha infatti risposto in modo piccato a una sua fan, la quale le aveva recriminato di dire sempre le stesse cose ma con uomini diversi.

“Sì però ogni uomo che cambi dici sempre le stesse cose, e fai le stesse identiche cose… Non sei credibile così… Sembra un copione già visto”, scrive l’utente in un lungo commento, concludendo: “Trova la tua pace, ma che non dipenda da un momento o soprattutto da un uomo”.

Lapidaria la risposta della showgirl: “Sono ca**i miei”. Del resto, Belen Rodriguez riceve critiche in continuazione sui social, soprattutto da quando ha iniziato a mostrarsi in compagnia del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, con il quale sembra stare però passando dei momenti davvero sereni.

Questa volta, i commenti negativi sono arrivati proprio sotto a un post con il quale la showgirl ha voluto forse rispondere a molti:

Non intendo vivere una vita facile, senza scomodarmi. Non intendo accontentarmi e nemmeno far finta di non vedere, non sentire. Perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza. Rido forte, senza spostare lo sguardo. Tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi.