Chris Evans è l'uomo più sexy del 2022 secondo People

“Di sicuro sarà felice la mia mamma”. Così Chris Evans ha commentato l’elezione a uomo più sexy del 2022 da parte di People. Il magazine americano non ha dubbi, è Captain America l’uomo più desiderabile di quest’anno. Evans ha ricevuto la notizia mentre si trovava nella sua fattoria in Georgia, dove riesce a mantenere un perfetto equilibrio tra vita privata e lavoro. Il 41enne attore statunitense ha dichiarato a People Magazine di attraversare un periodo della vita sereno, con la consapevolezza di poter dedicarsi maggiormente ai suoi affetti.

Un fisico scolpito e allo stesso tempo uno sguardo dolce è la combinazione perfetta che ha regalato all’attore di Gifted – Il dono del talento il prestigioso riconoscimento di The sexiest man alive del 2022. Merito anche del ruolo di Captain America rivestito nel corso degli ultimi anni, che gli ha permesso di sfoggiare muscoli d’acciaio e un fisico invidiabile, risultato di tante ore di allenamento settimanale. E alla domanda se si sentisse sexy, Evans ha risposto facendo spallucce, aggiungendo però che in futuro gli farà senz’altro piacere ricordare questo premio.

Chris Evans succede nell’albo d’oro di uomo più sexy del mondo al collega – nonché connazionale – Paul Rudd, che in passato ha recitato in Emma il film. Anche Paul, come Chris, ha dato prova negli ultimi anni di sapersi immedesimare alla perfezione nell’universo degli Avengers. Nella lista degli altri attori che hanno vinto il premio di People Magazine si annoverano Richard Gere, Idris Elba e Channing Tatum. La prima edizione, che risale al 1985, vide invece il trionfo di Mel Gibson.