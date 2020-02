Emma il film (2020): cast, trama e uscita

Torna al cinema uno dei più famosi romanzi di Jane Austin, Emma ennesimo adattamento cinematografico che vede stavolta alla regia la fotografa Autumn de Wilde (al suo primo lungometraggio) e Anya Taylor-Joy nel ruolo della protagonista.

L’adattamento del film è stato scritto dalla scrittrice neozelandese Eleanor Catton, il cui romanzo I luminari ha vinto il prestigioso Man Booker Prize.

Al cinema, solo recentemente, Emma è arrivato tre volte: nel 1996 diretto da Douglas McGrath con Gwyneth Paltrow nei panni della protagonista, e insieme a lei Toni Collette, Jeremy Northam e Ewan McGregor. Il film ottenne due nomination agli Oscar e una statuetta per la miglior colonna sonora.

Ispirato al romanzo, Ragazze a Beverly Hills di Amy Heckerling, che nel 1995 ha lanciato la carriera di Alicia Silverstone e di Brittany Murphy, oltre che di Paul Rudd.

Da segnalare, in questa nuova versione, i costumi indossati da Anya Taylor-Joy e dal resto del cast sono stati realizzati dalla costumista Alexandra Byrne (vincitrice del premio Oscar per Elizabeth: The Golden Age).

Il cast di Emma

Emma Woodhouse ha il volto di Anya Taylor-Joy, nota per il ruolo di Thomasin nel cul horror del 2015 The Witch, diretto da Robert Eggers. Ha recitato anche in Split e Glass di M. Night Shyamalan.

Nel cast anche l’attore e musicista sudafricano Johnny Flynn nel ruolo di George Knightley e Josh O’Connor (il Prince Charles di The Crown).

Bill Nighy interpreta Mr. Woodhouse, il padre di Emma, mentre Callum Turner (il fratello maggiore del protagonista nel film Animali fantastici – I crimini di Grindelwald) è Frank Churchill.

Mia Goth (che ha debuttato in Nymphomaniac di Lars von Triar e ha interpretato Suspiria di Luca Guadagnino) è Harriet Smith. Tanya Reynolds, la Lily della serie tv Sex Education, è Mrs. Elton.

Emma: la trama

Emma, il film diretto da Autumn de Wilde, è il nuovo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jane Austen, pubblicato per la prima volta nel 1815.

Emma Woodhouse è una giovane donna bella, intelligente ma viziata, molto lontana dall’idea dall’amore romantico: non mostra infatti alcun interesse sentimentale per gli uomini che incontra, ma ama combinare matrimoni per gli altri.

L’eroina della Austen commetterà alcuni errori importanti dettati dalla sua inesperienza e si troverà a vivere relazioni sbagliate e compiere passi falsi per trovare l’amore che invece è sempre stato davanti a lei.

Uscita del film con Anya Taylor-Joy

Emma, uscito nel Regno Unito il 14 febbraio 2020 e negli Stati Uniti il 21 febbraio, è atteso sugli schermi nei cinema in Italia il 19 marzo 2020, distribuito da Universal Pictures.