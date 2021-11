Per i fan di Sex and the City è Mr. Big, il grande amore di Carrie Bradshaw. Ma Chris Noth, al secolo Christopher David Noth, ha recitato in tante altre serie tv e altrettante pellicole cinematografiche. Sebbene sia difficile cercare di non essere identificati solo per un personaggio, soprattutto se il film o la serie in cui si ha recitato ha avuto un grande successo, l’attore ha interpretato tanti altri ruoli.

Nato a Madison, nel Wisconsin, il 13 novembre del 1954, è figlio dell’avvocato Charles James Noth Jr., morto quando Chris aveva appena 10 anni. È cresciuto con la madre Jeanne Parr, una giornalista della CBS, che a causa del suo lavoro lo portava con sé in giro per tutta Europa. Ha vissuto in Spagna, in Slovenia e in Gran Bretagna, fino a quando, finiti gli studi, ha deciso di intraprendere la carriera nel mondo della recitazione. Si iscrive alla Yale School of Drama e da qui inizia a lavorare in televisione e a teatro.

A metà degli Anni ‘80 recita nella commedia Un poliziotto fuori di testa, in Baby Boom con Diane Keaton, in Vado a vivere a New York e in Jakarta, dove interpreta il protagonista. La popolarità arriva nel 1990 quando viene scritturato nella serie Law & Order – I due volti della giustizia, dove interpreta per cinque stagioni il co-protagonista, il detective Mike Logan. Nel 1999 è al cinema in diversi ruoli secondari come in Getting to Know You, The Confession e L’orecchio dei Whit. Nell’anno successivo, compare in Cast Away di Robert Zemeckis, Double Whammy di Tom DiCillo e nel thriller Prigione di vetro.

Ma la grande visibilità con il suo personaggio più fortunato, quello di Mr. Big nella serie Sex and the city dove interpreta il fidanzato altalenante della scrittrice in carriera Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker. Ha tenuto il suo ruolo anche nei film Sex and the City e Sex and the City 2. Nel 2018 Chris Noth è uscito dai suoi panni di attore per una deviazione imprenditoriale e ha acquisito la maggioranza di Ambhar, una società artigianale che produce tequila.

Dopo aver avuto una lunga relazione con la modella Beverly Johnson, Chris Noth si è sposato con Tara Wilson nel 2012, e insieme sono co-proprietari del club The Cutting Room a New York. Insieme hanno due figli, Orion Christopher, nato nel 2008 e Keats, nato nel 2020.