I social network per molti utenti, soprattutto giovanissimi, sono ormai diventati uno strumento di cui sembra quasi impossibile fare a meno, utilizzato anche per comunicare ogni minimo spostamento, incuranti di ogni forma di privacy. E in estate è un pullulare di immagini di spiagge e persone intente a divertirsi, come se fosse fondamentale ostentare la propria quotidianità. Un modo di agire che non sembra piacere minimamente a Christian De Sica, che per giustificare questo comportamento utilizza una delle espressioni usate in uno dei suoi film: “‘na cafonata“.

L’attore non usa giri di parole e ha voluto fare un’eccezione utilizzando il suo profilo Instagram per bacchettare chi non riesce a fare a meno di pubblicare video e immagini delle proprie vacanze, come se fosse una gara a chi ha scelto il posto migliore.

“Ma certe persone non si sono rotte le palle di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi? E basta. Ma possibile essere diventati così cafoni?” – ha scritto l’artista romano in una Instagram Story.

Il riferimento è, inevitabilmente, ai tantissimi influencer che hanno ottenuto la propria popolarità proprio tramite queste piattaforme, grazie a cui con poche sponsorizzazioni ottengono guadagni che molti dei loro coetanei possono solo sognare.

Le parole di De Sica, che in molti dei suoi cinepanettoni finiva per essere il re dell’eccesso, non possono che fare impressione, ma sono la dimostrazione di come sia importante distinguere i personaggi che lui ha sempre interpretato dalla sua vita reale. Del resto, sin da quando è diventato famoso lui è stato sempre lontano da ogni tipo di scandalo.