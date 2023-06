Matteo Romagnoli, autore e manager dell’etichetta Garrincha Dischi, ci ha lasciati ieri, 14 giugno 2023, all’età di 43 anni, dopo una lunga malattia. Ad annunciare la sua scomparsa sono stati i membri del gruppo Lo Stato Sociale, di cui l’artista era il sesto componente (nei panni di produttore): “Senza di te, siamo solo cinque str*nzi, prima eravamo in sei ed era molto meglio”.

Matteo Romagnoli ha fondato la propria etichetta discografica nel lontano 2008 e, da allora, ha prodotto circa una 40ina di artisti, tra cui Magellano, i Punkreas e I Camillas. Come riportato da Fanpage, ha contribuito anche al debutto de La rappresentate di Lista e gli Ex Otago. L’artista, nel corso della sua carriera professionale, ha lanciato anche i primi dischi de Lo Stato sociale che, proprio in queste ore, hanno deciso di dedicargli un ultimo saluto sui social:

Se questa vita è un inferno la metteremo su un foglio, ma non ci faremo la spesa, sarà solo un gioco in attesa che un milione di nuvole passi e il cuore riprenda il suo corso.

“Ciao Matteo, ciao Johnny, ciao J, ciao Quincy (…), e ciao un altro milione di modi in cui ti abbiamo chiamato in questi anni di vita con te”, si legge nelle prime righe del post pubblicato dalla band: “Ci hai salvato la vita, ci hai sgridato, ci hai amato più di tutti”. Matteo Romagnoli, nel corso della lunga collaborazione portata avanti con il gruppo indie, ha partecipato anche all’uscita del brano Una vita in vacanza, conquistando la seconda posizione della 68esima edizione del Festival di Sanremo.

Eravamo in un milione ed era bellissimo perché facevi entrare tutti, e solo dentro la tua creatura potevano convivere così tanti freak, solo dentro Garrincha è possibile trovare il tuo amore per i difetti e la perfezione. Ora siamo a pezzi, ma da questi pezzi proveremo a costruire qualcosa di impubblicabile che tu, da ovunque sarai, renderai musica.

Anche l’etichetta discografica di Romagnoli ha voluto condividere il ricordo del fondatore, condividendo alcune strofe del brano La felicità non è una truffa de Lo Stato Sociale: “Ma quanto sarebbe bello tornare indietro e invece oggi, oggi, oggi non ci sei e non ci sono neanch’io”.