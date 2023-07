Elettra Lamborghini è finita nel mirino degli haters dopo aver pubblicato alcuni scatti in bikini su Instagram, affiancati da una breve didascalia in cui ha raccontato di aver perso sette chili grazie alle numerose ore di allenamento e la corretta alimentazione seguita nel corso degli ultimi mesi. La voce di Caramello è stata criticata per il suo aspetto fisico proprio perché, secondo alcuni utenti, sarebbe diventata troppo magra.

Nelle ultime ore, Elettra Lamborghini ha deciso di rispondere in prima persona ai pareri (non richiesti) ricevuti sui social, commentando il percorso affrontato nell’ultimo periodo: “Sono mesi, almeno sei mesi in cui è avvenuto il mio cambiamento, graduale – si legge tra le storie pubblicate su Instagram – Nessuna magia, nessuna lipo, nessuna str*nzata”.

Ho chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata, più di una volta al giorno. Nessuna scusa, anche la sera tardi, piuttosto non uscivo o mi svegliavo prestissimo. Ho sudato? Sì, tanto! Avrei voluto mangiare una torta? Sì, più di una volta.

Nel resto del suo discorso, la cantante 29enne ha condiviso con le migliaia di followers le motivazioni che l’hanno spinta a perdere peso: “L’ho fatto per il semplice motivo che per reggere uno show di un’ora e mezza, avrei dovuto allenarmi come si deve”, soffermandosi sugli ostacoli incontrati nel corso della sua carriera e i sacrifici compiuti durante i mesi passati: “Mi hanno sempre dato della ‘ciccia’ in foto, quando sono sempre stata peso forma”.

Ora, per qualche chiletto in meno sono troppo magra, fate pace col cervello! Io mi vedo fighissima, ma a parte fisicamente, sento di avere un’energia che non ho mai avuto in tutti questi anni e i miei valori del sangue sono meravigliosi, come la mia pelle.

“Questo è ciò che conta”, ha concluso con forza l’ex concorrente del Festival di Sanremo, accennando ai miglioramenti riscontrati in merito al proprio stato di salute e lasciandosi alle spalle i commenti dei leoni da tastiera.