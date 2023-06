Ariete, nella giornata di ieri, 11 giugno 2023, ha condiviso una serie di storie su Instagram (ormai scadute) in cui ha risposto alle critiche di alcuni hater ricevute dopo aver pubblicato un video su TikTok nel quale indossava una canottiera bianca senza il reggiseno. La cantante di Mare di guai, nel corso della sua carriera musicale, è sempre riuscita ad andare oltre gli insulti social ma, questa volta, ha voluto dedicare del tempo per parlare anche a nome di tutte quelle persone che, sempre più spesso, vengono colpite dagli insulti online e non riescono a reggere il peso delle critiche.

“Sono menefreghista e mi vivo la vita come capita”, ha commentato l’artista 21enne nelle prime righe di un lungo messaggio condiviso sui social dopo che alcuni utenti l’avevano insultata su Twitter per le dimensioni del seno e del suo aspetto fisico:

La mia posizione ‘sociale’ dovrebbe mostrarsi differente, più sistemata, più femminile (…). Non mi interessa nulla di tutto ciò, sto bene con me stessa, faccio quello che voglio (…). Utilizzo tutti i social per ridere, poca promo, li utilizzo al 90% solo perché ho 21 anni, come la maggior parte di voi e utilizzo TikTok al 99% per postare video di ciò che indosso.

Ariete, infatti, ha sempre amato condividere con i follower alcuni aspetti della sua quotidianità: dalla scelta degli outfit ai numerosi momenti di spensieratezza. Tuttavia, le critiche ingiustificate delle ultime ore, l’hanno spinta a lanciare un importante messaggio contro chi si permette di criticare pubblicamente l’aspetto fisico di altre persone: “Non so chi vi educhi, ma la dovete smettere”.