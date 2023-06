Tori Spelling e Dean McDermott hanno deciso di dirsi addio: nel fine settimana, l’attore canadese aveva condiviso un annuncio sui social in cui comunicava la fine della relazione con la star di Beverly Hills 90210. Successivamente, il post è stato cancellato ma, secondo quanto riportato da PageSix, si tratterebbe di una rottura definitiva.

“È con grande tristezza e cuore pesante che dopo 18 anni insieme e cinque figli fantastici, io e Tori Spelling abbiamo deciso di prendere strade separate”, recitavano le prime righe del messaggio condiviso su Instagram tra il 17 e il 18 giugno 2023:

Inizieremo un viaggio ognuno per conto nostro. Continueremo a lavorare insieme come genitori amorevoli e guideremo e ameremo i nostri figli in questo momento difficile.

Nel corso di un’intervista radiofonica per SiriusXM del 2021, il celebre volto di Donna Martin Silver, uno dei personaggi principali del noto teen drama americano in voga negli Anni ’90, aveva rivelato che lei e il marito dormivano in camere separate, condividendo con gli ascoltatori alcuni aspetti della loro relazione.

Le due stelle del cinema si erano incontrate per la prima volta nel lontano 2005 sul set del film di Cristopher Leitch, Mente Assassina. L’anno successivo, dopo il divorzio dall’ex marito Charlie Shanian, l’attrice californiana si è sposata con Dean McDermott, celebrando le nozze alle isole Fiji.

La loro storia d’amore, durata quasi 20 anni, è stata travolta più volte dai rumors: nel 2014 l’attore aveva ammesso di aver tradito la moglie, decidendo di condividere pubblicamente le sue scuse: “Sono dispiaciuto per gli errori che ho fatto”. Tuttavia, come riportato da DiLei, la situazione non sembra essere migliorata e, già nel 2021, una fonte vicina alla coppia aveva accennato a una possibile crisi coniugale: “Per il loro matrimonio è davvero un periodo nero. Da mesi tra i due c’è solo gelo ed entrambi stanno riflettendo sulla loro relazione”.