Feste natalizie in quarantena anche per Christian Vieri che, proprio come milioni di italiani in questo periodo, è risultato positivo al Covid. A dare la notizia è stata la showgirl Costanza Caracciolo, compagna dell’ex calciatore e madre delle loro due bambine, Stella e Isabel.

Sul suo profilo Instagram, l’ex velina di Striscia la Notizia, ha condiviso una fotografia intima e speciale: sotto all’albero di Natale con le due figlie in pigiamino coordinato, ha parlato di questo momento difficile e delle festività da separati, soprattutto per proteggere le bambine. Sorridente e piena di speranza ha annunciato così la positività del compagno:

“In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid… purtroppo il nostro Christian Vieri si è beccato il virus… pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte.. mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più!!!”.

Parole che sono vere più che mai, dato che i contagiati in questo periodo sono aumentati in modo esponenziale e sono veramente tante le famiglie nella stessa situazione. E i vip non sono certo esclusi: da Elisa, che non ha potuto essere presente alla finale di Sanremo Giovani, a Jovanotti che ora è sulla via della guarigione, per finire con Chiara Ferragni e Fedez, che hanno da poco annunciato a mezzo social la loro positività.