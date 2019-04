Una colazione salata e light è l’ideale non solo durante la dieta dimagrante, ma anche per chi vuole tenere sotto controllo il peso, per restare in forma, provando ricette alternative alla classica colazione dolce all’italiana.

Un’alimentazione varia, del resto, è alla base di un regime equilibrato e pure di una dieta dimagrante con maggiori possibilità di riuscita. La noia e la ripetitività dei piatti sono in questi casi, infatti, tra le peggiori nemiche del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tra l’altro, è più facile trovare qualcosa di light tra cibi i salati che tra i dolci: uova, yogurt e formaggi magri, prosciutto forniscono carboidrati, tante proteine e energia a fronte di poche calorie e zuccheri.

In ogni caso, anche una colazione salata e light deve essere perfettamente pianificata, per permettere di iniziare la giornata con il piede giusto e il pieno di energia: ecco cosa mangiare e le ricette da portare in tavola al mattino.

Cosa mangiare per una colazione salata e light

Naturalmente non tutti i cibi salati che si mangiano abitualmente a colazione sono adatti a un pasto leggero, basti pensare al burro e al bacon tanto utilizzati nei paesi anglosassoni.

Per essere adatti a un menu light, devono avere poche calorie e soprattutto un contenuto limitato di grassi. Da evitare quindi i fritti, difficili da digerire, gli insaccati e i formaggi stagionati.

Bene portare in tavola pane integrale (meglio se bruscato), che è ricco di fibre, riempie presto e regala sazietà più a lungo, favorendo anche la regolarità dell’intestino. Si possono aggiungere poi ricotta e formaggi magri, alternati a uova (anche solo gli albumi per chi vuole restare ancora più leggero), salmone non affumicato, bresaola. Promossi semi oleosi e frutta secca. Insieme al caffè senza zucchero, si possono bere spremute di agrumi, frullati e centrifugati di frutta e verdura, sempre senza aggiungere zucchero.

Ricette per la una colazione salata light

Vediamo ora quattro ricette per il menu della colazione salata, da completare con caffè e spremuta o frullato.