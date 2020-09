Colori moda Autunno-Inverno 2020/2021: le combinazioni vincenti

“L’estate sta finendo”, come cantavano i Righeira, e, anche se non siete pronte al 100% a rimettere nell’armadio vestitini e infradito, è il momento di scoprire i colori moda Autunno-Inverno 2020/2021 e le combinazioni vincenti per indossarli in look pieni di stile.

Chi ha già dato un’occhiata alle tendenze dell’inverno 2021, del resto, saprà che le proposte in fatto di tinte per la prossima stagione fredda non ci faranno rimpiangere le sfumature energetiche dell’estate. Oltre ai neutri, come sempre molto “In” e con cui è impossibile sbagliare, non mancheranno toni del nero, del caramello e dalle sfumature oliva, ispirati alla natura in questa stagione, e combinazioni irresistibili come il rosa cipria con rossi audaci.

A seconda dei vostri gusti, potrete sperimentare con una tonalità o abbracciare l’intero spettro di colori dell’autunno 2020.

Dalle sfilate di New York e Londra, da Milano Moda Donna e dalla Paris Fashion Week, ecco come abbinare i colori moda Autunno-Inverno 2020/2021.

7 combinazioni vincenti per i colori moda Autunno-Inverno 2020/2021