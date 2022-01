Profumo e trucco per apparire irresistibile

Profumo e trucco sono due questioni completamente separate? Può sembrare così, ma solo in apparenza. Entrambi dovrebbero adattarsi alla nostra personalità, e quindi necessariamente anche l’uno all’altro. Avere un aspetto armonioso e che rispecchi appieno il nostro carattere sicuramente può contribuire ad aumentare la nostra autostima, ma esistono regole per scegliere un profumo da adattare al nostro make-up preferito?

Aspetto naturale

Se si opta per un make-up naturale, quasi invisibile, allora il profumo dovrebbe essere leggero e fresco. Note speziate pesanti o profumi molto dolci non si adattano a labbra ricoperte appena da un balsamo incolore e a ciglia appena evidenziate con il mascara. Meglio optare per profumi delicati, agli agrumi ad esempio, come limone, lime, arancia o mandarino. In alternativa, si può optare per fragranze caratterizzate da menta, eucalipto e lavanda.

Trucco audace

Se invece quello che si preferisce è un make-up più “strong”, caratterizzato da rossetti marcati e dai colori vivaci, allora il profumo dovrebbe essere intenso e persistente. Tutte le note speziate, ad esempio cardamomo o cannella, saranno perfette, ma le composizioni piccanti e speziate costruite attorno al pepe sono le più consigliate. Tuttavia, si possono utilizzare anche le golose note gourmand o le fragranze con ingredienti di origine animale, ad esempio il seducente muschio.

Trucco delicato

Se il trucco prediletto è caratterizzato da tinte pastello, lucidalabbra rosa ed ombretti bianchi, beige o pesca, meglio scegliere una fragranza leggera che enfatizzi l’aspetto delicato. In questo caso sarà perfetto un ottimo profumo con note floreali contenente ad esempio, lilla, rosa, mughetto o fresie. Tuttavia, anche le note dolci di vaniglia o cioccolato saranno perfette, però fate attenzione a non scegliere profumi troppo intensi e persistenti.

Profumo, trucco ed emozioni

Una delle caratteristiche più notevoli del profumo è la sua capacità di influenzare le nostre emozioni quasi istantaneamente, mentre i colori dei cosmetici decorativi enfatizzano il carattere e il temperamento, per questo motivo il trucco e il profumo devono essere in armonia tra loro. La mente integra i sensi in percezioni multisensoriali, mischia vista e olfatto.

Il profumo opportunamente scelto aumenterà notevolmente la propria autostima; del resto, parliamo di un piccolo lusso alla portata di tutti, che aggiunge qualcosa al proprio stile e non ci fa perdere di vista le nostre emozioni, rappresentando quindi la porta per un mondo di sogni, fantasie e ricordi. Il profumo è il tocco finale, il dettaglio che finirà per sublimare il trucco, l’outfit e il carattere. La scelta del profumo è sempre importante, è l’accessorio essenziale che permette anche di rivelare il tono della tua personalità.

