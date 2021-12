Ispirazioni beauty a tema Very Peri, il colore Pantone 2022

Anche quest’anno Pantone ha decretato (e ideato) il colore simbolo del 2022: si chiama Very Peri, il suo codice numerico è 17-3938 ed è molto di più di un semplice lilla.

Per la prima volta infatti gli esperti di Pantone non hanno semplicemente scelto un colore già esistente, ma ne hanno letteralmente creato uno partendo da zero, questo perché l’idea di fondo era quella di avere un colore che potesse simboleggiare l’innovazione, la trasformazione e la ripartenza a livello globale, con la speranza di lasciarci alle spalle una volta per tutte la pandemia e abbracciare con gioia il futuro, a partire proprio dall’anno che verrà.

Laurie Pressman, Vice Presidente di Pantone Color Institute, ha spiegato che il Very Peri è caratterizzato dal blu pervinca con un sottotono rosso violaceo e l’aggiunta del blu. Semplificando, si tratta quindi di un colore a metà strada tra il rosso e il blu. È proprio in questa gamma cromatica che si posiziona il Very Peri.

Ora che il colore del 2022 è stato annunciato, spetta a brand, maison e aziende cosmetiche l’onere e l’onore di inserire il Very Peri nelle collezioni di moda e nei prodotti beauty. Vediamo insieme le ispirazioni più belle per indossare nel vero senso della parola il Very Peri.

Very Peri: l’intuizione di Lady Gaga e i maxi dress delle star

La prima ispirazione beauty arriva da Lady Gaga, la sua è stata decisamente un’intuizione, in quanto ha indossato un abito di una tonalità quasi del tutto identica al colore del 2022 con largo anticipo rispetto all’annuncio di Pantone. A fine novembre infatti è comparsa alla première di House of Gucci in un maxi dress splendido, si potrebbe dire “di Very Peri vestita”.

Ed è proprio il maxi dress una delle tendenze beauty che meglio si sposano con questo tipo di colore. Lady Gaga non è l’unica: anche Zendaya è apparsa sul suo profilo Instagram con un abito vintage di Versace lungo, dinamico e in tonalità Very Peri, ed è impossibile non citare persino Kamala Harris, Vice Presidente degli Stati Uniti che alla cerimonia di insediamento del Presidente USA Joe Biden avvenuta ad inizio anno, ha lasciato il segno con il suo cappotto lungo a metà strada tra il viola ed il blu.

Very Peri: le ispirazioni beauty nel make up

Oltre a capispalla, vestiti e accessori di questo colore, le ispirazioni beauty per il 2022 vedono questo particolare tipo di blu pervinca protagonista anche nel make up.

Negli smalti più recenti di Opi si nascondono infinite tonalità che si ispirano proprio al Very Peri, per una manicure perfetta per il 2022 a scelta tra il viola ed il blu, le tonalità tra cui attingere infatti sono numerose.

Anche Elf Cosmetics ha ha reso disponibile e celebrato sui social una palette di ombretti in perfetto stile Very Peri. Contiene 4 nuances ideali per creare un make up occhi completo e pronto ad affrontare tutti i cambiamenti positivi del 2022.

Fenty Beauty celebra a modo suo il Very Peri con una delle tonalità del Cream Blush, ideale per creare un look fresco e leggero, in pieno stile innovativo e naturalmente positivo per il 2022.

Kiko ha deciso di unire un pizzico di viola all’altro trend più gettonato del periodo, ovvero i glitter: il risultato finale è Enchanting Lipstick 04 della collezione Kiko Holiday Fable.

Che si tratti quindi di un rossetto, un ombretto oppure di uno smalto, prepariamoci ad accogliere il Very Peri nei nostri look e allo stesso modo a dare il benvenuto al 2022 e al futuro.