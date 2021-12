Il dieci dicembre 2021 Alessia Fabiani compie 45 anni. La showgirl e attrice è attualmente impegnata con lo spettacolo Stasera mi butto! al Teatro degli Audaci di Roma, insieme a Mario Zamma e Salvo Buccafusca. È stata sposata con l’imprenditore Fabrizio Cherubini, da cui si è separata nel 2017 e dal loro amore, il 3 novembre 2012, sono nati due gemelli, un maschio e una femmina, Kim e Keira.

È proprio con i suoi bambini che l’attrice ama trascorrere la maggior parte del suo tempo e su Instagram regala spesso scatti di momenti felici in loro compagnia. È con loro che Alessia Fabiani ha passato questo compleanno e per celebrare le sue 45 candeline ha postato una foto a tema natalizio. Sotto un enorme albero decorato a festa ha dedicato dolci parole a Kim e Keira:

“Oggi è il mio compleanno e da quando ci siete voi è uno dei giorni più belli che trascorro con voi all’insegna dell’amore e delle emozioni forti che soltanto voi mi regalate! Vi amo amori di mamma!”.

Essere mamma per Alessia Fabiani è il lavoro più bello di tutti e ne va fiera. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo da giovanissima partecipando alla sit-com Orazio nella quale interpretava la figlia dei protagonisti, Maurizio Costanzo e Simona Izzo. Nel 1994, appena 18enne, inizia a lavorare nel mondo della moda e della televisione, dopo aver vinto l’edizione di quell’anno di Bellissima.

La vittoria al concorso le dà la possibilità di condurre l’edizione del 1995, in coppia con Alberto Castagna, e di partecipare a diverse trasmissioni di moda sempre per le reti Mediaset. Nel 1997 è stata una delle letterate del programma Il gatto e la volpe, condotto da Paolo Bonolis e nel 1999, entra a far parte del cast di Passaparola con Gerry Scotti, dove rimane fino al 2003.

Dal 2013 Alessia Fabiani si dedica prevalentemente al teatro, prendendo parte a diversi spettacoli. Gestisce inoltre un proprio blog di moda su Internet e il 9 aprile 2016 viene premiata al Festival di Avezzano col Premio Civiltà dei Marsi per la sua attività teatrale. Nel 2018, inoltre, è nel cast del film Loro di Paolo Sorrentino.