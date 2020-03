Coronavirus: il gruppo LVMH produce gratis gel disinfettante in Francia

Il gruppo LVMH produrrà gel disinfettante per le mani gratis per gli ospedali francesi data la rapida diffusione del Coronavirus. L’annuncio del colosso della moda è arrivato dopo che l’allarme si è esteso anche in Francia. La società lavora solitamente per grandi nomi come Louis Vuitton, Dior, Fendi. Ora tre fabbriche del gruppo si dedicheranno esclusivamente alla produzioni di gel igienizzante da distribuire gratuitamente negli ospedali francesi. LVMH è una multinazionale e conglomerata francese che possiede alcuni dei brand più importanti della moda e della cosmesi francesi e non.

Un annuncio generoso e inaspettato. LVMH impiegherà le sue fabbriche di profumi per rifornire il sistema sanitario francese di gel disinfettante. La diffusione del Covid-19 nel paese ha portato, come da noi, la scomparsa di generi di prima necessità e non solo dagli scaffali. I gel igienizzanti sono così teminati anche in Francia, e la multinazionale ha deciso di rifornirne almeno gli ospedali gratuitamente.

“Di fronte al rischio di carenza di gel in Francia, il nostro amministratore delegato Bernard Arnault ha chiesto alle filiali di profumi e cosmesi di LVMH di mobilitare le sue capacità produttive per produrre velocemente e offrire alle autorità pubbliche quantità significative di gel idroalcolico“. Il comunicato del colosso del lusso si spera sarà seguito da iniziative simili da grandi brand del settore, anche nel nostro paese, dove l’emergenza è ancora maggiore.

LVMH fa sapere che la produzione straordinaria durerà il tempo necessario per far fronte all’emergenza Coronavirus. Nella prima settimana saranno prodotte già ben dodici tonnellate di gel idroalcolico, e ancora di più in seguita, una volta preso il ritmo.