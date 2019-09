Harry Potter: in arrivo il sequel con il cast originale?

La saga di Harry Potter potrebbe tornare presto al cinema con un sequel con il cast originale, prodotto da Warner Bros. Secondo la rivista We Got This Covered, la casa di produzione statunitense sta lavorando al copione di Harry Potter e la maledizione dell’erede, romanzo in chiave teatrale di J. K. Rowling e seguito della saga originale.

Pare quindi che Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione), Rupert Grint (Ron) e Tom Felton (Draco) potrebbero tornare a vestire i panni dei personaggi che li hanno resi famosi.

Il libro è stato già portato in teatro nel West End di Londra e a Broadway con grande successo, e il passo verso le sale cinematografiche sembra molto vicino. Dopo gli incassi record dei due film di Animali Fantastici, spin-off/prequel di Harry Potter, la Warner Bros. sarebbe intenzionata a continuare questo filone vincente. Pare che l’opera teatrale, già divisa in due parti, verrà trasposta sul grande schermo in due film.

La storia narra dei figli di Harry Potter e Draco Malfoy, Albus e Scorpios, che cercano di tornare indietro nel tempo per impedire la morte di Cedric Diggory. Il personaggio fu all’epoca interpretato da Robert Pattinson, un altro grande punto a favore del film se l’attore decidesse di tornare per un cameo. Per ora nessuno della produzione o del cast ha confermato o smentito la notizia.

Intanto i fan già sognano l’agognato ritorno a Hogwarts, specie dopo la mini reunion di Emma Watson e Tom Felton lo scorso agosto. I due, immortalati in uno scatto su Instagram in pigiama a suonare la chitarra, hanno fatto sognare (e sperare) tutti i Potteriani. Il cast tornerà davvero al completo sul set? Non ci resta che aspettare per saperne di più.