10 cose da fare in estate con le amiche o a casa da sole

Estate alle porte, tempo di vacanza. E anche di maggiori momenti a disposizione (almeno così è per alcune persone) da dedicare a se stessi e a ciò che piace. Se da una parte però, con l’arrivo della bella stagione, ci sembra di aver ritrovato il tanto desiderato tempo libero, dall’altro spesso non si sa come riempirlo, rischiando di sprecarlo fino quasi a desiderare di tornare al lavoro. Ovviamente solo se non si conoscono le tante cose da fare in estate, sia in compagnia dei propri amici e amiche che da soli, in casa o ovunque decidiate di passare il vostro tempo

Ma quali sono le cose da fare in estate che meglio si prestano a questa caldissima stagione e che, nonostante l’afa e la voglia di stare fermi al fresco, sanno donare quella voglia di fare e quell’energia in più per vivere a pieno ogni singola giornata? Proviamo a scoprirlo e, perché no, a provare a farle fin da ora.

5 cose da fare in estate con gli amici e le amiche

Le cose da fare in estate sono davvero moltissime. E quando la possibilità di vivere momenti di divertimento o relax si sposano con quella di poterlo fare in compagnia delle proprie amiche e amici, allora tutto diventa ancora più bello e soddisfacente. Ma quali sono le cose da fare in estate che meglio si addicono ad un gruppo e che possono essere un’occasione per consolidare ancora di più la vostra amicizia e, perché no, crearne anche di nuove?

1. Una bella gita nella natura

Una delle cose da fare in estate più gettonate e amate dalle comitive è la classica gita fuori porta. Che si tratti di una giornata al lago, al mare o ancora meglio in montagna, alla ricerca di un po’ di fresco e di ombra, poco importa. Ciò che davvero conta è farlo insieme, preparando un bel pic nic da condividere con gli amici e portando con voi tutto il necessario per potervi divertire e vivere una giornata diversa.

Musica, un pallone, un bel libro, le racchette o la palla per una partita improvvisata di beach volley, il più classico dei giochi da spiaggia. Insomma, tutto ciò che può aiutarvi a trasformare la vostra gita in un’esperienza da ripetere più volte nell’arco dell’estate.

2. Gita in barca

Rimanendo in tema gite, una delle cose più belle da fare in estate e che maggiormente tirerà fuori il vostro spirito di avventura è un bel giro in barca. Per farlo non dovete necessariamente esserne proprietari o conoscere qualcuno che ne possiede una. Vi basta noleggiarla per una giornata con tanto di skipper pronto a guidarvi e accompagnarvi alla scoperta di luoghi nuovi e di quella voglia di libertà che è assopita dentro tanti di noi. Un’esperienza da vivere in compagnia dei vostri amici perfetta per movimentare la vostra e la loro estate.

3. Serata cinema… en plein air

E tra le cosa da fare in estate assolutamente da non perdere c’è la super classica e mai fuori moda serata cinema, ovviamente all’aperto. Un’occasione unica per riscoprire (o continuare a farlo) l’incanto e la magia del grande schermo, ma godendo della fresca aria serale e delle stelle sopra le vostre teste. Un momento da condividere con le vostre amiche più intime o per un primo appuntamento super romantico. In ogni caso, da fare. E visto che questo è possibile solo durante la bella stagione è sicuramente tra le cose da fare in estate e da programmare fin da ora.

4. Giornata in piscina o un pool party

In estate la voglia di rinfrescarsi è quella che maggiormente attraversa i pensieri di tutti noi. Ecco perché una delle cose da fare in estate con le amiche (dopo tutto più si è meglio è) riguarda proprio l’acqua. Insomma, una bella giornata in piscina è quello che ci vuole per scacciare via il caldo e divertirsi in modo spensierato. E se poi avete la fortuna di avere voi stessi una piscina allora la cosa da fare subito è organizzare uno splendido pool party, con tanto di aperitivo a bordo vasca e cena in giardino a fine giornata.

5. Sport di gruppo

Tenersi in forma è importante ed è anche una delle cose da fare in estate che, vuoi per il caldo vuoi per l’afa, maggiormente possono pesare. Ma non se fatto in compagnia degli amici, organizzando un bel torneo di beach volley (cosa che si può fare anche in alcune città), organizzandosi per una bella corsa mattutina, una nuotata, facendo tutto ciò che vi permette di tenervi in forma divertendovi con le persone a cui tenete.

5 cose da fare in estate per non annoiarsi a casa da soli

E se le amiche sono già tutte partite o semplicemente vi va di trascorre il tempo in compagnia di voi stessi/e rilassandovi e godendo a pieno della pace e della solitudine tanto desiderata durante l’anno? Le cose da fare in estate da soli a casa propria sono davvero tante, così tante che non avrete il tempo di annoiarvi. Qualche esempio?

1. Decluttering

Che si tratti del vostro armadio, degli oggetti accumulati in cucina o in salotto, ecc. tra le cose da fare in estate a casa e che possono trasformarsi in una vera occasione di rinnovamento il decluttering occupa il primo posto. Eliminare ciò che non serve più o che semplicemente non si usa non solo farà bene ai vostri spazi ma anche e soprattutto a voi, alleggerendovi e facendo ordine sia dentro che fuori di voi, per poter ripartire con un’energia nuova (e con una casa nuova).

2. Via libera al giardinaggio

Che abbiate o meno il pollice verde tra le cose da fare in estate, il giardinaggio è una di quelle che possono darvi maggior soddisfazione. Un’attività ottima per non annoiarsi a casa e per renderla ancora più confortevole e armoniosa. Prendersi cura del vostro verde, sia delle piante interne che ovviamente di quelle esterne, infatti, vi permetterà di avere un giardino sempre in ordine, ben curato e di far del bene anche a voi stesse.

Il giardinaggio è un’attività che rilassa la mente e permette di accogliere l’energia e la pace che trasmettono le piante e il prendersene cura in modo lento e delicato. Insomma, un’attività che fa davvero bene.

3. Dedicare del tempo alla lettura

Quante volte nel corso dell’anno vi siete ripromesse di leggere l’ultimo libro del vostro autore preferito o di iniziare la saga che tanto avete amato in tv ma su carta? Bene, l’estate è il momento buono per farlo, per evitare di annoiarvi o lasciar scorrere il tempo in casa senza uno scopo e per arricchirvi con un’attività che fa bene a tantissimi livelli. Libro alla mano, quindi, trovate un posto silenzioso (possibilmente fresco, davanti a un ventilatore o in veranda poco importa) e immergetevi nella lettura. Vedrete che non potrete più farne a meno.

4. Iniziare un nuovo sport

Yoga, pilates, una bella corsa mattutina: anche a casa ci si può tenere in forma con tantissime attività diverse da praticare in autonomia e che vi facciano trovare un benessere reale sia dentro che fuori. E cosa c’è di meglio che provare proprio quando vi sembra di non avere nulla da fare? Scoprirete un mondo di possibilità davvero unico e la bellezza del praticare un’attività solo in compagnia di voi stesse, con i vostri ritmi e con la certezza di farvi del bene.

5. Prendersi cura di sé

Che si tratti di sperimentare una nuova routine quotidiana o di organizzare una bella giornata alle terme o in un centro benessere l’importante è che un po’ del tempo che avete stando a casa da sole lo dedichiate alla cura di voi stesse/i. Il tempo da soli è oro se ben utilizzato e se si tratta di coccolarsi un po’ rallentando il proprio ritmo e dedicandosi delle attenzioni in più, è il modo migliore per farlo. Via libera a tutto ciò che vi viene in mente per prendervi cura di voi, dall’attenzione ai cibi che cucinerete alla cura quotidiana del vostro corpo.

Che dire, manca davvero poco all’arrivo ufficiale dell’estate ma con tutte queste attività è certo che non avrete il tempo di annoiarvi o l’indecisione su come trascorrere il tempo, vivendo lentamente e intensamente la bella stagione con gli amici o in compagnia di voi stesse.