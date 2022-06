Come tenersi in forma e allenarsi in estate: gli sport e i consigli di benessere

Tempo di estate, tempo di allenarsi in modo mirato, divertendosi e soprattutto praticando un’attività fisica che ben si adatti alla caratteristiche tipiche di questa stagione. Vuoi per il caldo, l’afa e la tendenza a sudare per nulla, infatti, molte volte la voglia di allenarsi in estate viene meno. E questo anche perché non lo si fa correttamente, scegliendo gli sport migliori ed evitando che il troppo caldo riduca il nostro entusiasmo (oltre poi a creare danni al corpo).

Ma quali sono le attività migliori per allenarsi in modo sano ed efficace durante l’estate? E quali accorgimenti è bene seguire per un training a prova di calore e che ci mantenga in forma, giorno dopo giorno e senza stress? Proviamo a scoprirlo per iniziare fin da ora un programma di allenamento ad hoc per la stagione estiva che ci doni energia, forza e tutto il benessere di cui abbiamo bisogno.

Come allenarsi in estate: quali attività fare?

La prima domanda da porsi quando si sceglie di allenarsi in estate, è quale sia il modo migliore per farlo e quali attività preferire, se stare all’aria aperta o tra le mura di una palestra. Insomma, come e dove allenarsi per stare bene sia dentro che fuori, preservando il corpo dalle alte temperature e dal sole estivo.

Ovviamente non esiste una risposta unica per tutti. E questo perché, a prescindere dalla stagione, la scelta dello sport più adatto dipende dalle caratteristiche personali di ciascuno e dalle diverse esigenze che si hanno, rispettando i propri limiti senza mettere a rischio la propria salute e benessere generale.

Ma quali sono, in linea di massima, le attività migliori per allenarsi in estate in modo sano e senza soffrire le peculiarità tipiche della stagione?

Nuoto

Una fra tutte il nuoto, da praticare sia indoor che in una piscina all’aperto. Un’attività perfetta per allenarsi in estate e tonificare la muscolatura di tutto il corpo, dalle braccia alla gambe, dai glutei ai pettorali. Il tutto senza sovraccaricare le articolazioni e adattando la pratica a seconda delle proprie caratteristiche e livello personale, portando benessere al corpo, liberando la mente da eventuali tensioni e godendo della freschezza dell’acqua.

Bicicletta

Che lo si faccia all’aria aperta, preferendo orari in cui il sole non è ancora caldo, o al chiuso, la bicicletta è un ottimo sport per allenarsi in estate, con un focus in particolare agli arti inferiori. Essendo un’attività di tipo cardio, poi, la bicicletta consente di bruciare calorie, aiutando il corpo a perdere peso e dimagrire.

Unico accorgimento? Oltre a regolare bene la bicicletta in base alla vostra fisicità, questo sport deve essere praticato in modo graduale, senza stress e senza sovraccaricare il corpo. Insomma, prendendosi il tempo necessario per prendere il ritmo.

Corsa

La classica attività fisica delle belle giornate e per rimettersi in forma in vista dell’estate. Esattamente come per la bicicletta, anche nella corsa esiste la doppia opzione “dentro o fuori”. Anche se, diciamolo, correre all’aria aperta magari di prima mattina, sulla spiaggia o in un parco, quando ancora le temperature sono fresche e piacevoli è tutta un’altra cosa rispetto al tapis roulant.

L’importante è farlo tenendo conto delle proprie peculiarità senza sforzare troppo, prendendosi dei momenti di pausa e iniziando in modo graduale. Perfetta anche la camminata veloce o il jogging. Cosa evitare? La corsa sull’asfalto o su terreni troppo in pendenza, che affaticando troppo le articolazioni.

Beach volley

L’attività fisica più estiva di tutte. Il beach volley è senza dubbio uno degli sport per allenarsi in estate più praticati durante la bella stagione. E lo si può fare anche in città: certo, non avrete di fianco il mare, ma la morbidezza della sabbia e il divertimento di giocare con gli amici e tenersi in forma allo stesso tempo invece sì.

Ovviamente prestando attenzione a non sovraccaricare le articolazioni, soprattutto ginocchia e caviglie, e usando un abbigliamento adeguato, evitando possibili infortuni. Il momento migliore per allenarsi? La sera quando l’aria è più leggera e fresca, evitando scottature e colpi di sole.

Altre attività ottime per allenarsi in estate, poi sono quelle a corpo libero come il pilates, lo yoga e la ginnastica dolce, portando il vostro tappetino all’aperto, magari di prima mattina, e godendosi i benefici di allenare corpo e mente in modo sano, circondate dalla natura e dai primi raggi del sole. Il tutto ovviamente prestando attenzione a come lo si fa.

Consigli per allenarsi in estate

Allenarsi in estate, infatti, presenta qualche ostacolo in più rispetto alle altre stagioni, a causa delle temperature più elevate che mettono sotto stress il corpo, delle diverse condizioni dell’aria che si respira e delle funzioni fisiologiche stesse del nostro corpo (banalmente l’aumento della perdita di liquidi dovuto alla sudorazione).

Ecco perché è importante tenere in considerazione tutti questi fattori, allenandosi in modo consapevole e seguendo qualche utile accorgimento per un benessere totale durante e dopo la pratica.

Uno fra tutti? Bere! Che sia una buona abitudine sempre è cosa nota, ma che in estate e soprattutto se si fa sport lo sia ancora di più è assolutamente una regola da non dimenticare mai. E se i classici due litri al giorno sono la base minima di partenza per una corretta idratazione, sappiate che è importante anche farlo nel modo corretto. A piccoli sorsi, spesso durante la giornata, evitando l’acqua fredda e/o ghiacciata e preferendo acqua naturale. Benissimo anche le acque aromatizzate.

Altra cosa da tenere in considerazione, poi, è il momento della giornata in cui si sceglie di allenarsi in estate. La cosa migliore da fare, quindi, è scegliere le prime ore del giorno oppure quelle di fine giornata, nel tardo pomeriggio, quando in il sole, in entrambi i casi, non è ancora o non più alto e forte e in cui è sempre meglio non stare all’aria aperta, evitando i momenti di maggior concentrazione di raggi UV e le temperature più elevate.

Importante tanto quanto la fase di allenamento vera e propria, poi, è lo stretching pre attività, per riscaldare dolcemente la muscolatura. E anche post allenamento, per distenderla e defaticarla. Spesso, infatti, si pensa che facendo già molto caldo, il corpo lo sia di conseguenza e non abbia bisogno di essere preparato alla fase di training successiva. Sbagliato! In questo modo vi causerete solo dei problemi come contratture o strappi muscolari, dolorosi e parecchio fastidiosi.

E se anche l’occhio vuole la sua parte, sappiate che allenarsi in estate richiede un abbigliamento ad hoc. Dalle scarpe, comode e traspiranti, agli abiti, leggeri, chiari, che non ostacolino la sudorazione del corpo e che abbiamo un tessuto anch’esso traspirante, oltre poi a non attirare i raggi del sole.

Infine, soprattutto se si sceglie di allenarsi in estate all’aperto, ricordatevi di proteggervi in modo adeguato dai danni dei raggi UV, utilizzando cappellini, foulard, creme solari con un SPF possibilmente alto. E tutto ciò che vi consenta di prendervi cura del vostro corpo senza trascurarne nessuna parte.

Non solo allenamento: come tenersi in forma in estate?

Ma non è finita qui, per allenarsi in estate e far sì che il proprio workout sia davvero efficace è bene curare anche un altro aspetto e tassello fondamentale di benessere e salute, l’alimentazione. Come? Seguendo una dieta estiva e in generale privilegiando alimenti come frutta e verdura, per reintegrare in modo corretto i sali minerali dispersi con la sudorazione e fare un pieno di vitamine e benessere.

Da evitare, invece, sono i cibi molto elaborati, molto salati o zuccherati, gli insaccati, le bibite gassate, gli alcolici (aperitivi e cocktail non più di 2 volte a settimana) e tutto ciò che mal si adatta alle alte temperature e che in generale non fa bene al nostro corpo. Importante, poi, è non praticare sport nelle due o tre ore post pasto, per evitare di ostacolare la digestione e affaticare inutilmente il corpo.

Il tutto arginando la pigrizia tipica della stagione estiva (per allenarsi basta anche fare una bella camminata) e imparando ad ascoltare sempre il proprio corpo. Fermandosi, quindi, quando ce lo richiede, concedendosi momenti di relax e imparando che, per stare bene, oltre a tenere in allenamento il fisico è importante allenare la propria capacità di ascoltarsi dentro.

Solo così si può capire cosa sia meglio per noi, dallo sport al cibo fino a tutto il resto, per un benessere reale e duraturo, in ogni stagione dell’anno.