Cristina Marino e Luca Argentero coppia in fuga per Celebrity Hunted

Cristina Marino e Luca Argentero sono tra i protagonisti della nuova edizione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il fortunato programma firmato Prime Video che andrà in onda il 17 e il 24 novembre, per un totale di sei puntate. Il format, giunto alla terza edizione, manterrà il filone narrativo di sempre: l’obiettivo dei protagonisti sarà quello di sfuggire alla squadra di investigatori e profiler fino ad arrivare alla meta finale, potendo contare su pochissime risorse. A contendersi la vittoria, oltre ad Argentero e Marino, ci saranno Irama e Rkomi, Katia Follesa, Salvatore Esposito, Marco D’Amore e Ciro Priello con Fabio Balsamo dei The Jackal.

Cristina Marino e Luca Argentero si sono presentati alla conferenza stampa con un outfit coordinato. La giovane modella e imprenditrice, alla seconda gravidanza, ha scelto per l’occasione un comodo completo firmato Tom Ford, composto da una gonna lunga con spacco posteriore e maglione con spalla scoperta abbinati a un paio di stivali bassi e occhiali neri da diva. Per Argentero un look in total black o quasi. L’attore ha indossato t-shirt e pantaloni scuri abbinati alla giacca grigia e ai mocassini, uno dei trend più gettonati di questa stagione.

Durante la presentazione del programma, la coppia ha avuto modo di raccontare alcuni divertenti aneddoti. Cristina Marino ha affermato che per la prima volta gli spettatori vedranno un Argentero diverso, più rilassato e meno serioso. Dal canto suo l’attore ha affermato di essere stato una vera e propria zavorra per la moglie notoriamente più competitiva rispetto a lui. Non sono mancate le litigate, hanno raccontato ai giornalisti, dettate da inevitabili diversità caratteriali: la fondatrice di Befancyfit è più istintiva mentre Luca Argentero è più riflessivo e garbato.