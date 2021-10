Dal 21 ottobre esce in tutte le librerie Cupido spostati, il primo libro di Raffaella Mennoia, edito da Vallardi. È la storica autrice dei programmi televisivi di Maria De Filippi, come C’è Posta per Te, Temptation Island, Amici, e da anni è responsabile della redazione di Uomini e Donne. E proprio al dating show di Canale 5 è ispirata la storia del suo romanzo: un racconto del dietro le quinte delle relazioni nate sotto i riflettori della tv.

La protagonista, detta Cupido, è una sorta di alter ego di Raffaella: non a caso anche il personaggio lavora come autrice in una trasmissione di incontri, chiamata Dame e Cavalieri. La scelta dei partecipanti allo show è affidata a lei, in quanto dotata della capacità innata di leggere nel cuore delle persone, capire quali sentimenti potrebbero nascere e tra quali coppie può scattare la scintilla. Un’abilità di prendersi cura degli altri che la donna ha scoperto da bambina, quando ha aiutato un piccolo granchio ad uscire dal secchiello che lo imprigionava (infatti, la copertina del libro raffigura proprio un granchio).

“Ci sono lavori che ti restano attaccati addosso, anche quando non li stai fisicamente svolgendo. Lavori dei quali non ti liberi mai completamente, persino quando sei in un supermercato a infilare cose nel carrello della spesa o stai mangiando la pizza in un ristorante con degli amici. Tu sei, e comunque rimani, l’autrice di Dame e Cavalieri, e nulla importa il resto. Diventi così un personaggio della tua stessa vita, esattamente come accade ai personaggi che partecipano ai programmi televisivi ai quali lavori. Mi sento così anche io dentro una storia, la mia”,

ha scritto l’autrice sul suo profilo Instagram, dove ha voluto rendere pubblico un breve estratto del libro. Un racconto che, quindi, rispecchia in tutto e per tutto la sua vita reale, una vita trascorsa per la maggior parte dietro le quinte di un programma televisivo nato per aiutare giovani ragazze e ragazzi a trovare l’anima gemella. Il romanzo, come la vera trasmissione, racconta i corteggiamenti, lo sbocciare dell’amore, ma anche le paure, i timori e le delusioni a cui i protagonisti vanno spesso incontro.