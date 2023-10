Sara Affi Fella presto sposa, la proposta del compagno Francesco Fedato

Sara Affi Fella, ex concorrente di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne, convolerà presto a nozze con il fidanzato Francesco Fedato: lo ha annunciato l’influencer stessa su Instagram, postando il video della dolce proposta fattale dal compagno durante una cena romantica.

“Sì per sempre, ti amo Francesco Fedato”, ha scritto a corredo del video, nel quale vediamo il calciatore inginocchiarsi dopo che un pacchetto contenente l’anello è arrivato sul tavolo, durante una cena a lume di candela.

E sono tantissimi i commenti di auguri del follower, che si congratulano con la coppia: “Congratulazioni Sara siete meravigliosi”, “Bellissimi!! Tanti auguri ragazzi!! Vi auguro tutto il bene di questo mondo”, “Complimenti Sara, sono felicissima per voi”, “Augurissimi Saraaa sono stra felice per teee”, scrivono gli utenti.

I due fanno coppia fissa ormai dal marzo 2019, dopo che l’influencer aveva partecipato a Temptation Island fingendo di essersi lasciata con l’allora compagno Nicola Panico, e in seguito era stata scelta come tronista per Uomini e Donne, scandalo che aveva fatto infuriare pubblico e conduzione.

Nel settembre 2023 poi, Francesco Fedato e Sara Affi Fella avevano dato alla luce il loro primo figlio, Tommaso, nella Clinica Villa del Sole a Caserta, città natale dell’influencer. Anche quella volta, la coppia aveva annunciato l’arrivo del bambino su Instagram: “Benvenuto al mondo Tommaso”, avevano scritto i due nelle stories.