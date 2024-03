Andrea Cerioli vuole chiedere ad Arianna Cirrincione di sposarlo

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione potrebbero sposarsi presto. In una recente intervista a Casa SDL, l’ex tronista ha infatti dichiarato di essere pronto al grande passo, ma di stare aspettando il momento giusto.

“Il matrimonio? Sicuramente, sicuramente sì, ci sarà. Sto aspettando il momento propizio per la proposta, mi piacerebbe anche che la bambina, in qualche modo, se lo potesse godere. Senza fretta, arriva tutto”, ha svelato.

Su Uomini e Donne, programma al quale sia lui che la compagna avevano partecipato, ha invece aggiunto: “È un programma bellissimo ma dipende da come lo si affronta. Se uno va lì davvero per concentrarsi a trovare qualcuno, come ho fatto io, può trovarlo davvero, se invece pensa alle serate e ai follower, allora non saprei…”. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, infatti, si erano incontrati proprio lì nel 2019, e, l’anno successivo, erano poi andati a convivere: da quel momento, non si sono più lasciati.

Poche settimane fa, l’8 febbraio 2024, i due sono anche diventati genitori della piccola Allegra. Sempre durante l’intervista, l’ex tronista ha parlato della gioia di diventare padre per la prima volta: “È il periodo più bello della mia vita, non ricordo di aver avuto un momento così bello nella mia vita. Sono stanco e provato ma è proprio la cosa più bella che potessi desiderare. Io e Arianna sui social cerchiamo di condividere il semplice del quotidiano senza creare troppe sovrastrutture che non servono. È la cosa più importante, più pura in una coppia”.

I due, inoltre, starebbero pensando già a un secondo figlio: “A me piacerebbe fossero vicini – ha spiegato Cerioli –, perché penso che il regalo più grande da fare ad un figlio sia un fratello/sorella”.