Da Chiara Ferragni a Kate Moss: la tendenza glowing blue conquista il make-up (e il guardaroba)

Chi lo ha detto che l’autunno è il regno delle tonalità calde e rassicuranti? La stagione più cool dell’anno questa volta si apre con il trionfo di una nuance inedita, declinata nella sua versione più glam e glaciale. Stiamo parlando del glowing blue, un blu elettrico acceso e coraggioso perfetto per illuminare le giornate più cupe dell’inverno. Il nuovo trend aveva già acceso gli sguardi delle modelle che, nelle recenti settimane della moda, avevavano sfilato per Gucci, Altuzzarra, Christian Siriano e Kim Shui.

La consacrazione di questa nuova tendenza però è arrivata da parte di due icone indiscusse di seduzione e fascino. La prima è Chiara Ferragni che, in occasione del primo live di X Factor 2022, ha scelto un make up vibrante e magnetico declinato nei toni del blu elettrico e sottolineato da un eye liner nero marcato e sensuale. La seconda è Kate Moss, modella per Charlotte Tilbury, che ha sfoggiato un make up scintillante, giocato sulle tonalità iridescenti del Cosmic Rocks, il nuovo ombretto della linea My Hypnotising Pop Shot, dedicata alle prossime festività.

Attenzione però: la nuova tendenza ha invaso anche il guardaroba delle star. Dimenticato il verde turchese che ha dominato la scorsa stagione, le celebrities hanno scelto di cavalcare l’onda blu, declinandola in affascinanti tailleur in velluto come Gigi Hadid che ha scelto un completo glowing blue di Tommy Hilfiger. Charlize Theron ha spostato ancora più in alto l’asticella degli outfit più glamour, scegliendo di abbinare due trend della stagione: il blu, appunto, e il tessuto shiny delle gonne firmate Tom Ford. Sexy, audace, glaciale quel che basta: il blu elettrico si presta a qualsiasi tipo di look!