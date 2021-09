Su Real Time è tornato D’amore e d’accordo, il programma condotto dalla comica Katia Follesa e la nuova versione 2021 porta una grande novità: le 15 coppie protagoniste dello show sono volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a mettere alla prova il loro amore sottoponendosi alle domande della presentatrice. In questa edizione Vip tra gli innamorati presenti in studio nella puntata di mercoledì 22 settembre ci sono anche Georgette Polizzi e Davide Tresse, che il pubblico di Canale 5 ha imparato a conoscere a Temptation Island nel 2016.

La coppia dopo aver abbandonato mano nella mano la trasmissione di Mediaset, si è sposata nel 2019. L’anno prima delle nozze a Georgette è stata diagnosticata la sclerosi multipla e da allora non si è mai persa mai d’animo e con coraggio ha portato avanti la sua battaglia contro la malattia. Ora la bella notizia: sul suo profilo Instagram ha pubblicato un lungo post dove insieme al suo compagno annuncia di aspettare un bambino:

“Scrivo queste righe e il cuore batte così forte che mi fa male il petto. Chi mi segue sa quanto ho desiderato tutto questo e quanto ho lottato per riuscire a realizzare il nostro sogno. Oggi fragile come non mai sono qui a dirvi che io e il momo diventeremo genitori”.

Lei è nata il 21 maggio del 1982 a Vicenza. Nella vita è una fashion stylist e ha creato un brand di moda. Inoltre ha scritto un libro autobiografico, I lividi non hanno colore, edito da Mondadori Electa. Nel 2018 ha annunciato con un post di soffrire di sclerosi multipla, malattia che ha raccontato nel programma di Real Time Seconda Vita. Sul social non si è mai nascosta ai suoi fan che lei chiama Pollini e ha sempre reso partecipe il suo pubblico in ogni momento della sua malattia.

Davide è nato il 29 ottobre del 1983 ed è originario di Vicenza. Dopo aver conseguito un diploma al Tecnico Industriale lavora come agente di commercio e come modello. Ha posato per diversi brand e con Georgette è fidanzato dal 2015. Anche lui è seguitissimo su Instagram e vanta 290 mila follower.