Veronica Peparini e Andreas Müller, fidanzati dal 2018, mettono alla prova la loro affinità a D’amore e d’accordo Vip, il game show di Real Time condotto dalla comica Katia Follesa. Il programma, con questa nuova edizione riservata a personaggi del mondo dello spettacolo, è in onda mercoledì 22 settembre 2021 con la sua quarta puntata e sta per volgere al termine. Quindici le coppie in gara, ma solo una potrà essere la vincitrice che si aggiudicherà il premio da devolvere all’AIRC.

Veronica è nata a Roma il 25 febbraio del 1971. Coreografa e ballerina, ha iniziato a studiare danza a 11 anni e poi si è perfezionata all’estero. Nella sua carriera vanta partecipazioni a cast di show di livello nazionale e internazionale accanto ad artisti come Pavarotti, Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie William.

Ha curato le coreografie di importanti tour come quello di Tiziano Ferro, Elisa, Claudio Baglioni e Alessandra Amoroso. A 34 anni ha iniziato a insegnare nella scuola del ballerino Kledi Kadiu e dal 2013 è insegnante del talent Amici di Maria De Filippi. Sorella del coreografo Giuliano Peparini, ha due figli avuti insieme a Fabrizio Prolli.

Andreas Müller è nato il 2 giugno del 1996 in Germania, a Singen, da padre tedesco e madre calabrese. Tornato in Italia quando era molto piccolo, ha vissuto a Fabriano, in provincia di Ancona. Si è diplomato al Liceo Turistico ed è sempre stato appassionato alla danza, e i suoi stili preferiti sono l’hip-hop e la break dance. Andreas si è iscritto all’Accademia di danza e a 17 anni entra nella compagnia degli N.ough Company con la quale comincia a calcare vari palcoscenici prendendo parte anche ad altre crew tra cui la Soak e la Shameless.

Nel 2014 con la N.Ough Company partecipa a Italia’s Got Talent, classificandosi secondo. Successivamente prova a entrare nella scuola di Amici, ma non ci riesce per ben quattro volte. Una volta entrato però, non solo ha partecipato, ma ha anche vinto la sedicesima edizione del talent.