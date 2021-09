A D’amore e d’accordo Vip anche l’influencer Valeria Angione e il suo compagno Luca Di Girolamo. Il programma di Katia Follesa, in onda su Real Time mercoledì 29 settembre 2021, testa l’affinità di 15 coppie in gara e in questa edizione sono tutti personaggi famosi. Chi arriverà in finale dimostrando veramente di andare d’amore e d’accordo si aggiudicherà il premio che sarà devoluto all’AIRC.

Valeria è una youtuber seguitissima sui social, lui, Luca è il suo fidanzato storico. Classe 1995, è nata a Bologna il 5 novembre, ma ha sempre vissuto a Napoli con la sua famiglia. Nel 2007, dopo un provino, è entrata a far parte della compagnia teatrale di Maurizio Casagrande e nel 2014 si è diplomata in recitazione teatrale e cinematografica, la sua più grande passione. Ha una laurea in Economia e commercio e ha aperto un canale Youtube su cui posta video divertenti e ironici che raccontano la vita di tutti i giorni.

Luca è un ingegnere informatico appassionato di cybersecurity. Con Valeria si sono conosciuti quando erano poco più che bambini. Dopo un primo periodo hanno capito di che non erano ancora pronti per avere una relazione e si erano lasciati. Poi, però, si sono incontrati di nuovo, finalmente pronti per vivere la loro storia d’amore. Adesso hanno una casa insieme e stanno costruendo il loro futuro.

Insieme a loro nella puntata di D’amore e d’accordo Vip anche altre due coppie: l’influencer Eleonora Petrella e Marco Cortelli e la coppia di Matrimonio a prima vista Italia Martina Pedaletti e Francesco Muzzi. Tutti devono rispondere (all’oscuro del proprio partner) a domande sulla loro vita insieme, per dimostrare quanto effettivamente si conoscono e quanta affinità hanno.