D’amore e d’accordo, il programma condotto dalla comica Katia Fallesa, è tornato su Real Time. La prima puntata è andata in onda mercoledì 1 settembre 2021 e quest’anno c’è una novità perché lo show è in una nuova versione: le 15 coppie protagoniste sono formate da vip. Tra i personaggi famosi che mettono alla prova la loro affinità ci sono anche Eleonora Petrella e Marco Cortelli, moglie e marito dal 2019.

Lei è una popolare youtuber e influencer con un grande seguito. È nata a Torino il 3 luglio del 1991 e, dopo una laurea in Economia e Management, ha deciso di dedicarsi corpo e anima alla sua più grande passione, la moda. Nel 2012, grazie anche all’incoraggiamento del fidanzato Marco, Eleonora ha aperto un canale Youtube e un blog It Girl, un vero e proprio diario virtuale letto da migliaia di utenti. Marco Cortelli nella vita lavora come programmatore ed è anche il manager di sua moglie. La coppia si è conosciuta in spiaggia quando lui faceva il bagnino.

In ogni puntata di D’amore e d’accordo Vip, tre coppie devono rispondere (all’oscuro del proprio partner) a domande sulla loro vita insieme, per dimostrare quanto effettivamente si conoscono e quanta affinità hanno. Solo due innamorati arriveranno e si aggiudicheranno il premio finale, che sarà devoluto all’AIRC.

La prima puntata è stata vinta dallo chef Roberto Valbuzzi e la moglie Eleonora Laurito, mentre nella seconda hanno trionfato Clio Zammatteo e suo marito Claudio Midolo. Insieme a Eleonora e Marco in questa puntata anche l’influencer Valeria Angione e il fidanzato Luca Di Girolamo, la coppia di Matrimonio a prima vista Italia Martina Pedaletti e Francesco Muzzi.