Fedez di nuovo contro il Codacons: "Una campagna giudiziaria e mediatica quasi quotidiana"

Fedez di nuovo contro il Codacons. Nelle ultime ore, il rapper ha querelato l’Associazione consumatori per diffamazione e calunnia dopo che quest’ultima ha chiesto alla Guardia di Finanza di fare alcune verifiche fiscali sulle società dell’artista.

Secondo Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, i legali di Fedez, il Codacons avrebbe “consapevolmente accusato, seppure in modo implicito ed allusivo, Federico Lucia di essere incline a commettere reati”, in quella che sarebbe una vera e propria “campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana”, come si legge sul Corriere della Sera. Non è infatti la prima volta che l’associazione consumatori si scaglia contro il rapper, con accuse giudicate dai suoi legali “infondate e strumentali unicamente ad attaccarlo ingiustamente”.

In questo caso, la richiesta del Codacons alle autorità è arrivata in seguito alla diffusione di un audio del 2020 nel quale Fedez, in un procedimento giudiziario per una denuncia di diffamazione da parte dell’Associazione consumatori stessa, si è dichiarato “nullatenente”. Secondo il rapper, infatti, tutti i suoi beni sarebbero intestati alle società di famiglia, una pratica consentita dalla legge, ma che ha spinto l’associazione ad intervenire.

La querela dei legali di Fedez è stata quindi depositata alla Procura di Milano per conto anche di Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia, genitori di Fedez e amministratori unici delle due società del figlio, la Doom srl e della Zedef srl.

Nel suo esposto alla Guardia di Finanza, il Codacons ha accusato il rapper di avere “una personalità incline a ‘sfruttare’ a proprio vantaggio i meccanismi mediante cui si celano le ricchezze personali, situazione questa dove è molto frequente possano annidarsi situazione di elusione fiscale o di vera e propria evasione”, e ancora: “(…) L’analisi dei fatti storici e delle esperienze porta a dire che questo tipo di azioni e comportamenti il più delle volte porta o è diretto anche a evadere il fisco”.

I legali di Fedez, però, hanno definito quella del Codacons una “ricostruzione parziale dei fatti e non veritiera, nonché in grado di instillare nel lettore medio, per le espressioni utilizzate, sebbene in forma ipotetica, il (falso) convincimento che dietro lecite operazioni societari [si] celino condotte illecite”.