Davide Bonolis è l’unico figlio maschio di Paolo e Sonia Bruganelli (hanno anche due femmine, Adele e Silvia), che ha ereditato dal papà la passione per il calcio ma, a differenza del presentatore, lui vorrebbe che questa potesse trasformarsi in un lavoro vero e proprio. Almeno per ora è ancora presto per sbilanciarsi sul suo futuro, ma le premesse sembrano essere buone, non a caso il ragazzo è già stato ingaggiato dalla Triestina e milita nella formazione Primavera del club.

Il 18enne non ama particolarmente apparire, anche se aveva fatto eccezione qualche giorno fa, quando si è fatto immortalare insieme alla mamma, che aveva seguito nello studio del Grande Fratello Vip, trasmissione di cui è opinionista per la seconda edizione consecutiva (lei ora è assente e si sta godendo qualche giorno di vacanza a New York con il resto della famiglia). “Quando ci sei tu qui con me in studio ha tutto un altro sapore” – aveva scritto Bruganelli.

Il giovane, al pari di molti altri coetanei, sembra avere incontrato l’amore e ne ha approfittato per mostrare la ragazza sul suo profilo social. Lei si chiama Alice Zordan ed è originaria di Lugano. È stato Davide Bonolis a pubblicare il loro primo scatto di coppia, in cui è possibile vedere lui a torso nudo e con phon in mano, mentre lei è in reggiseno con smartphone alla mano per scattare la foto. Il post è completato da un cuore rosso come didascalia, a conferma del sentimento che li unisce.

È certamente ancora prematuro per fare proclami per questa neonata love story, ma almeno per ora le premesse per un legame che sembra possa diventare importante sembrano esserci tutte.