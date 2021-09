Davide Silvestri è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. L’attore il 13 settembre 2021 varca insieme agli altri vipponi, venti in tutto, la porta rossa delle casa più spiata d’Italia. A fare gli onori anche di questa edizione, sempre in onda su Canale 5, è Alfonso Signorini, affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, nel ruolo di opinioniste.

Modello prima e attore poi, Davide è nato a Milano il 17 maggio 1981. Ha iniziato a dedicarsi alla recitazione all’età di diciassette anni. Dal 1999 al 2003, è uno dei protagonisti della soap opera Mediaset Vivere, interpretando il ruolo di Marco Falcon. Sempre in tema di reality nel 2003 prende parte alla prima edizione de l’Isola dei Famosi, condotta da Simona Ventura, ma viene eliminato in semifinale e arriva al quarto posto. Nel 2005 entra come allievo all’Accademia dei Filodrammatici di Milano. Da questa esperienza nasce il suo amore per il teatro e ottiene ruoli da protagonista in Il ritratto di Dorian Gray, Romeo e Giulietta, Cecè e Bellavita e Antigone.

Nel 2006 arriva la sua prima esperienza cinematografica con la pellicola Coppia normalissima alla prima esperienza, scritto e diretto da Luca Mazzieri, nel ruolo di Romeo. Subito dopo è a volta del film Scrivilo sui muri di Giancarlo Scarchilli e La fidanzata di papà di Enrico Oldoini. Torna anche in tv al fianco di Giancarlo Giannini in Prima della felicità e in Benvenuti a tavola. Nel 2013 debutta come aiuto regista di Pasquale Marrazzo ne La moglie del soldato, per poi tornare al mondo delle fiction con Che Dio ci aiuti e Squadra mobile.

Famosa la sua parentela con Kekko Silvestre, suo cugino e cantante della band Modà. Insieme sono anche produttori della birra Lira. Nel video di presentazione del reality, Davide parla di se stesso con ironia e non lascia trasparire molto, la sua unica paura del futuro e perdere la sua “forza fisica”.