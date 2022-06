Davide Silvestri ha organizzato una sorpresa davvero speciale per la sua dolce metà, Alessia Costantino, che a differenza sua non appartiene al mondo dello spettacolo. L’ex gieffino ha chiesto alla donna di sposarlo, nella romantica cornice della chiesa di Santa Maria Maddalena, un posto che custodisce un significato importante per lui. La proposta di matrimonio è quindi avvenuta a Bellusco (Monza e Brianza), e il settimanale Chi ne ha pubblicato le immagini in anteprima, documentando il tutto. Le nozze sono previste per il 3 luglio 2022.

Al magazine Davide ha raccontato:

“Passavo sempre davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena e percepivo ogni volta una strana sensazione. Ho sempre pensato che se un giorno mi fossi sposato lo avrei fatto lì e quel giorno sta arrivando”.

Classificato secondo alla sesta edizione del Grande Fratello Vip (quella in onda dal settembre 2021), l’uomo ha bendato Alessia, facendola salire in una macchina. Dopo averla portata davanti al luogo prescelto si è inginocchiato, mostrandole l’anello: uno splendido solitario in oro bianco. Lei è scoppiata in lacrime e ha pronunciato il suo “sì”, aggiungendo: “Sei un Pazzo!“.

Così, Davide Silvestri ha descrittole emozioni della giornata:

“Quella scena l’avevo sognata da anni. Ma quando dal sogno siamo passati alla realtà è stato fantastico. Una volta arrivati, ho tolto la benda a Lilì. Il primo incontro è stato con suo padre Mauro, poi abbiamo percorso insieme la scalinata della chiesa e, quando ci siamo guardati, eravamo entrambi disorientati. Bellissimo!

Infine, il promesso sposo si è sentito di consigliare ai lettori della rivista: “Ragazzi, se avete accanto l’amore della vostra vita, sposatevi. Non fate passare il tempo, perché poi è perso e non torna indietro“.