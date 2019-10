Decorazioni Halloween 2019 fai da te: 5 idee

Le decorazioni Halloween 2019 fai da te sono elementi immancabili per addobbare la casa con originalità durante questa festa spettrale e, se vi mancano le idee, vi basterà continuare a leggere qui.

Ad Halloween, infatti, l’atmosfera è tutto. Le decorazioni devono essere ispirate al mondo dell’orrore e a tutto l’immaginario che porta con sé: via libera, dunque, a zombie, morti viventi, scheletri, pipistrelli, ragnatele e suggestioni sanguinose.

Oltre ai soggetti “mostruosi”, le decorazioni Halloween fai da te devono essere caratterizzate dai colori tipici della festa: il nero del buio, dei pipistrelli e dei ragni, il bianco delle ossa e della pelle cadaverica, il rosso del sangue e l’arancio delle zucche, simbolo del weekend di Ognissanti. Se avete dei bambini piccoli, realizzarle sarà anche il passatempo perfetto per trascorrere i lunghi pomeriggi piovosi in casa.

Ecco 5 idee di decorazioni Halloween fai da te semplici da realizzare, per divertire e stupire grandi e piccini.

Le decorazioni di Halloween fai da te: ragnatele

Su angoli e pareti di casa non possono mancare le ragnatele tipiche di tutte le dimore dell’orrore. Oltre a quelle che si posso acquistare nei negozi specializzati in decorazioni per feste e articoli di carnevale, se ne possono costruire da sé di stilizzate. Con del nastro biadesivo bianco, se è il colore della parete, o trasparente, create sulla parete da decorare i punti principali dei cerchi concentrici di una ragnatela, dando loro forma poi con dei pezzi di spago spesso color crema da drappeggiare sullo scotch. Aggiungete ragnetti finti per un effetto più “spaventoso”.

Barattoli decorati

Le candele sono uno dei modi più semplici per creare il clima giusto in una festa di Halloween in casa. Per crearne di adatte trasformate dei barattoli di conserve vuoti e puliti: ricopriteli con uno strato leggero di vernice, con carta velina, col decoupage o un nastro adesivo, lasciando però libere e trasparenti delle fessure a forma di occhi. Quando inserirete dentro la candela accesa e spegnerete la luce, gli occhi risplenderanno minacciosi nel buio.

Zucche di Halloween

Le zucche intagliate sono le più tipiche delle decorazioni Halloween fai da te: con un po’ di pazienza, svuotandole e intagliando occhi e bocca, per poi inserire all’interno una candela, avrete anche voi delle terrificanti zucche degne dei film dell’orrore americani. Un’idea carina può essere quella di intagliare zucche di diverse forme e dimensioni, vista la grande varietà di zucche presente in Italia.

Addobbi per Halloween 2019: i pipistrelli

Delle semplici sagome di pipistrelli ritagliati in un cartoncino nero e spesso possono essere le decorazioni più divertenti da fare da sé, anche in compagnia dei bambini. Si possono attaccare con scotch biadesivo ai paralumi, per creare un effetto di ombre, alle finestre, oppure a uno spago teso tra mobili e pareti, con piccole mollette nere e arancioni.

Fantasmini per decorare casa a Halloween

Basta una pallina di polistirolo avvolta in un fazzoletto bianco fermato da un elastico o un nastro, da far penzolare da uno spago, per creare un fantasma da posizionare fuori o dentro casa e stupire chi gli passerà accanto. Un’idea in più: se riuscite ad acquistare dei festoni luminosi formati da piccole palle di carta di riso, potrete ricoprire queste con il “lenzuolino”, e i fantasmi brilleranno al buio inserendo la spina nella corrente.