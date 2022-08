Fedez e Chiara Ferragni, lo scatto social al tramonto fa sognare i fan

Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo le loro vacanze a Ibiza insieme ai loro figli Leone e Vittoria e ovviamente non mancano di condividere sui rispettivi profili social alcuni dei loro momenti più belli. Alcuni post hanno per protagonisti i loro bambini e non possono non strappare un sorriso agli utenti, specialmente quelli in cui il cantante cerca di invitare la bambina a dire “papà“, mentre lei puntualmente risponde quasi sempre “mamma“.

Altri post, invece, lasciano trasparire quanto i due siano ancora innamoratissimi e si supportino l’un l’altra, come era accaduto recentemente in occasione dell’intervento al pancreas a cui lui aveva dovuto sottoporsi a causa di un tumore.

Impossibile però non commuoversi di fronte allo scatto della coppia pubblicato dall’interprete di La dolce vita sabato 20 agosto 2022 (e condiviso anche dalla moglie). Qui, infatti, li vediamo uno accanto all’altro abbracciati in riva al mare mentre si baciano: entrambi di profilo, le labbra vicine l’uno all’altra, lei un dolce sorriso. A rendere ancora più suggestiva l’immagine c’è il momento scelto: il tramonto.

A corredo c’è una didascalia davvero bellissima: “Mi lasci sempre un buon sapore“.

I commenti dei fan dei Ferragnez, come è facile immaginare, sono stati tantissimi e tutti positivi. Fedez e Chiara Ferragni sono la dimostrazione di come sia possibile continuare a essere complici, nonostante i numerosi impegni professionali di ognuno dei due e una vita davvero frenetica, ma che non li porta certamente a trascurare il frutto del loro amore.