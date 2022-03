Nemiche, poi amiche, poi di nuovo nemiche, il rapporto tra Delia Duran e Soleil Sorge è veramente altalenante, soprattutto perché da quando la modella venezuelana è nella Casa del Grande Fratello Vip 6 le sue opinioni cambiano continuamente e nel giro di poche ore passa dal voler lasciare Alex Belli, al dichiarargli amore eterno e fa la stessa cosa anche con la coinquilina: prima la nomina, poi l’abbraccia, poi non la sopporta e infine la bacia.

Domenica 27 febbraio 2022, poi è arrivata un’altra dichiarazione di amicizia da parte di Delia Duran a Soleil Sorge: “Perché noi siamo chiare l’una con l’altra, ci diciamo le cose in faccia. Sai, io ti ho sempre difesa comunque. Ti ho difesa davvero, da quando sono qui dentro ti ho difesa ogni volta. L’ultima puntata e anche l’altra puntata si è visto. Appena ti ho conosciuta ti ho subito detto cose belle, ti ho rivalutata e apprezzata”.

E ha continuato: “Io ti dico le cose lo faccio in faccia come fai te. Ieri ho avuto una grande discussione con Manila e le ho detto ‘l’unica donna che mi dice le cose davanti è Soleil Sorge’. Questo io lo apprezzo davvero tanto. Quando le persone sono invidiose fraintendono, io e te non siamo fatte così e questo mi piace”. Ma l’ex di Uomini e Donne, che pare avere i piedi per terra e tenere a mente tutto, ricorda alla sua amica-nemica:

“Io sicuro ti dico tutto in faccia. Ah, mi hai difeso sempre? Mi hanno detto che non è così! Non è vero che mi difendi sempre zia. Non puoi dire ‘sempre ti ho difeso’ perché è una bugia. Appena sei arrivata non hai detto cose bellissime. Sento che non sei troppo coerente perché mi dicono tante cose, anche se non mi lascio condizionare, altrimenti non sarei qui a parlarti. Il tuo problema sai qual è? Per me è chiaro, è che dici una cosa e subito dopo l’esatto opposto. Quindi capirti o fidarsi non è semplice. Hai troppa leggerezza nel passare da ‘ti voglio bene siamo in pace’ a ‘no perché non mi piace’ e per finire ritorni ‘amore, tesoro io e te siamo simili’. Questo non puoi dire che non è così, ho notato che sei fatta in questa maniera”.