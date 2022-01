Durante la serata di sabato 29 gennaio 2022, all’interno della casa del Grande Fratello vip è accaduto qualcosa di impensabile. Delia Duran, colta dall’ennesima crisi relativa al suo matrimonio con Alex Belli, si è tolta la fede, annunciando a voce alta di essersi decisa a lasciare il marito.

Una reazione inaspettata è arrivata da Soleil Sorge che, pur essendo in parte la causa dei litigi fra i due coniugi, ha provato a far ragionare la modella con l’intento di spingerla a cambiare idea.

La spaccatura nel rapporto fra Duran e Belli, infatti, è avvenuta proprio in seguito alla relazione ambigua nata nel reality fra l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (i due erano arrivati a scambiarsi dei baci appassionati di fronte alle telecamere).

Dopo l’eliminazione di Belli, Duran è entrata nella casa come concorrente, decisa ad avere dei confronti con Sorge che potessero aiutarla a capire meglio l’accaduto. Tuttavia, i diversi scontri avuti con lei e i continui tweet di Belli dedicati alla ventisettenne (che Duran ha poi modo di leggere durante le puntate grazie al conduttore Alfonso Signorini), stanno spingendo la modella verso un’unica direzione: quella di porre fine al suo matrimonio.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ultima rivelazione del marito nella puntata del 28 gennaio 2022, nella quale ammetteva di essere innamorato di Sorge. Ripensando a queste parole, il giorno dopo Delia Duran si è tolta la fede, annunciando la sua decisione durante una festa in piscina con gli altri vip:

“Ho lasciato Alex, non me ne frega niente, perché lui ha fatto schifo. Sono una donna libera”.

Poi si è avvicinata a Soleil Sorge che, con sorpresa, ha cercato di farle cambiare idea:

“Lui ha sempre parlato del vostro matrimonio benissimo. Io non ho mai avuto la voglia di rovinarvi e quindi ho messo dei limiti e ho cercato di non innamorarmi. Mi sono accorta che siamo usciti dai binari dell’amicizia e ho messo un freno. Questo perché lui è sposato con te. Nonostante tutto lui ti ha sempre difesa e tutelata. Lui sta soltanto dimostrando affetto per quello che aveva qui dentro. Aspetta a prendere decisioni così affrettate. Non buttare l’anello adesso, stai esagerando. Prenditi del tempo per riflettere, rilassati, divertiti, mettiti in disparte o se vuoi balla e goditi la musica, ma non prendere decisioni di cui potresti pentirti”.